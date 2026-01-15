Anyaország, Publicisztika :: 2026. január 15. 10:04 ::

Letelepedési kötvény helyett aranyvízum

A fideszes kommunikáció évek óta hajthatatlanul hirdeti: Magyarország nemet mond a migráció minden formájára. Nagyon sokan tudjuk már évek óta, a valóság más. A migráció elleni harc (nagy jóindulattal) mára gyakorlatilag kizárólag az illegális bevándorlásra korlátozódik, miközben a gazdasági migrációt a Fidesz vezette kormányzat nemcsak eltűri, hanem kifejezetten ösztönzi.



Kép forrása: Immigrantinvest.com

Szinte senki nem beszél róla, de a 2017-ben megszüntetett letelepedési kötvények helyét 2024-ben egy új konstrukció vette át, ez az úgynevezett aranyvízum program. A különbség leginkább csak technikai, a cél változatlan: tőkeerős külföldiek letelepítése Magyarországon. Mindezt úgy, hogy a programot a kormány feltűnően nem verte nagydobra, noha a részletek kifejezetten beszédesek.

Elég fellátogatni a program hivatalos weboldalára, ahol már a nyitóoldalon kiderül: a befektetők tíz évre szóló magyarországi tartózkodási engedélyhez juthatnak. Ez az engedély nem csupán magyar lakcímet jelent, hanem vízummentes beutazást az Európai Unió és a schengeni övezet tagállamaiba, valamint könnyebb vízumszerzést más országokba is. A lehetőség ráadásul családi csomagban érkezik: a befektető házastársa és kiskorú gyermekei együtt kérelmezhetik az engedélyt, amely lejáratkor meghosszabbítható.

Apró, de annál árulkodóbb részlet, hogy a felület (amely magyarul, angolul, hindiül és kínaiul is elérhető) nem tér ki arra, hányszor hosszabbítható meg a tartózkodási engedély. A 2024. július 1-e óta működő magyar aranyvízum program hivatalos nevén „vendégbefektetői tartózkodási engedélyt” kínál a nemzetközi tőke képviselőinek.

A konstrukció egyik legérdekesebb eleme, hogy a tíz évre szóló engedély akkor is meghosszabbítható, ha a birtokosa egyetlen napot sem töltött Magyarországon. Az egyetlen feltétel mindössze annyi, hogy a befektetés megmaradjon. A családegyesítés itt nem kivétel, hanem alapszolgáltatás, egyetlen befektetésért cserébe egy teljes család kap hosszú távú tartózkodási jogot. Nem véletlen, hogy az oldal szerkesztői szerint a magyar aranyvízum kiemelkedik a hasonló európai programok közül.

A végtelenségig hosszabbítható engedélyhez két út vezet. Az egyik egy 250 ezer eurós (nagyjából 100 millió forintos) befektetési jegy, amelyet az MNB által nyilvántartott magyar ingatlanalapnál lehet elhelyezni. A másik lehetőség egy „adomány”, egymillió euró oktatási vagy kulturális célokra, és a befektető máris költözhet Magyarországra a teljes családjával. Bár ezek az összegek magyar szemmel felfoghatatlanul magasak, ázsiai viszonylatban akár tömegesen is teljesíthetők.

Ráadásul az állam öt év elteltével visszatéríti a 250 ezer eurós befektetést, miközben az állandó magyarországi lakcím és az állandó lakos státusz érintetlen marad. Tíz év után az engedély újabb tíz évre hosszabbítható, amennyiben a feltételek ismét teljesülnek, vagyis újra fizetni kell.

A program azonban itt nem ér véget. Az Immigrant Invest összehasonlítása szerint a magyar aranyvízum a görög, lett, olasz és spanyol konstrukcióknál is kedvezőbb. A jelentkezési folyamat mindössze 2-3 hónapot vesz igénybe, és a gazdasági migráns előtt megnyílik az út az állandó letelepedési engedély, sőt a magyar állampolgárság felé is. Három év után állandó tartózkodási engedély, további nyolc év elteltével állampolgárság járhat. Mindez könnyebben, mint több nyugat-európai országban.

A csábító elemek listája hosszú. Alacsony adókulcsok, magas színvonalú oktatás, európai mozgástér. Nem csoda, hogy az ázsiai érdeklődés látványosan megugrott.

Miközben a kormány retorikájában továbbra is harcot hirdet a migráció ellen, a számok mást mutatnak. Az elmúlt években ugrásszerűen nőtt az ázsiai bevándorlók száma Magyarországon, élükön a kínai közösséggel, amely már nemcsak Budapesten, hanem vidéken is egyre nagyobb létszámban van jelen. Egy 2025-ös adat szerint mintegy 25 ezer kínai él az országban, ám sokan ennél jóval magasabbra teszik a valós számot.

Hasonló a helyzet a vendégmunkásokkal is. Számuk valahol 100 és 200 ezer között van, és 2026-ban 35 ezer új vendégmunkás érkezhet. S ma már azt is tudjuk Orbán Viktortól, „ha jól viselkednek”, akkor magyar állampolgárságért is folyamodhatnak...

Lantos János – Kuruc.info