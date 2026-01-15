Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. január 15. 13:17 ::

Cigányok által üzemeltetett dobóscégek mérgezik az országot

Ön hallott már a dobóscégekről? Legyen a válasz igen vagy nem, olvasónk rövid történetét érdemes elolvasnia mindenkinek, aki okulni akar egy újabb szürreális magyarországi történetből.



Nem mindegy, kivel köt üzletet az ember

Először azonban fontos tudni, mi az a dobóscég.

Dobóscégekre autókat szokás íratni. Helyzettől függően nagyjából 4-6 hónapig működnek általában. Magánemberektől beszerzik az autókat, majd használják, végül pedig továbbadnak rajtuk. Ha egy dobóscégnek lejárt a „szavatossága”, folyamatosan alapítják az újakat – természetesen strómannal, akik rendszerint hajléktalanok. A cégek mindenféle illetéktől mentesek, gyorshajtásért, semmiért nem büntethetőek, mert mire kiszabják a büntetést, addigra a cég már nem létezik. Végül, de nem utolsósorban pedig fontos tudni, hogy a dobóscégeket kivétel nélkül cigányok szervezik és irányítják, Orbán „új középosztálya” itt is megmutatja „tehetségét”.

Olvasónk autókereskedő, így jól tudja, mennyi munkával és feladattal jár egy autó értékesítése. Amíg neki ügyelni kell az autó megfelelő állapotára, a rendszerint egyéves garanciára, addig a dobóscégek esetében sem szavatosság, sem garancia nincs.

Olvasónk elmondta, hogy a dobóscégek irányítói helyi okmányirodába járnak ügyeket intézni, viszont sok helyen már tapasztalatból elutasítják őket. Egy hazai, alföldi kisvárosban azonban nem, ezt tette szóvá olvasónk az ügyintézőknek és az osztályvezetőnek. A panasz mellett megkérte az ügyintézőt arra is, hogy mondja el, hogy az előtte ügyet intéző cigányok milyen dobóscégekkel jöttek ezúttal (korábban többször jártak a hivatalban).

Olvasónk bátorságának azonban nem várt következménye lett. Végül ő került konfliktusba a kormányhivatal alkalmazottjaival, összeférhetetlenség miatt őt szankcionálták, mellyel autókereskedőként lehetetlen helyzetbe került.

Olvasónk autók átírási ügyintézése miatt jár a kormányhivatalba, ám ezzel a szankcionálással – indoklásként – a hivatal átküldte egy másik városba az autókkal kapcsolatos anyagokat, erre és az indoklásra 21 napjuk van összesen. Ezzel ellehetetlenítették az olvasót, hiszen, ha ő kereskedőként megvesz egy autót, és el akarja adni, át akarja íratni, akkor a 21 nap túl sok erre. Azóta egy másik, messzebb lévő teleülésre jár át ügyeket intézni, ott gördülékenyen járnak el, a dobóscégeket már kiszorították – tette hozzá.

Olvasónknak azonban a szankcionálás mellett azért elmondták, melyek a cigányok legújabb dobóscégei. Feljelentést tett miattuk, a NAV pedig sikeresen fel is számolta őket. Hivatalból elindították a nyomozást, az ORFK felé tettek bejelentést az olvasó feljelentése miatt.

Innen egy körzeti illetőségű nagyvárosba került az ügy, ám az ottani kapitányságon a nyomozó azt mondta, „neki erre nincs ideje, hogy ezzel foglalkozzon”.

Olvasónk azonban nem hagyta ennyiben. Az ügy elakadása után keresett egy ügyvédet, aki írt egy lezárt nyomozásról szóló határozat elleni fellebbezést. Az említett körzeti illetőségű városban az ügyész helyt adott a nyomozásnak, elutasították a nyomozás lezárására való szándékot, magyarul a dobóscégek elleni hadjárat olvasónk kitartásának köszönhetően folytatódik.

Ilyen és hasonló történetek ezrével születhetnének Magyarországon, és nem azért nem születnek, mert akkora a rend a NER-ben, hanem mert kevesen mernek szembeszállni a csalókkal, bűnözőkkel, Orbán kiskedvenc cigányaival.

További kitartást kívánunk olvasónknak, érdemes okulni a történetéből!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info

Néhány kapcsolódó a több ezer esetből: