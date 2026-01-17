Anyaország :: 2026. január 17. 14:08 ::

Egy BlackRock-csinovnyik lett a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője

A Tisza Párt elnöke szombaton bejelentette: Kapitány István, a Shell korábbi alelnöke a szervezet gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője.

Magyar Péter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében azt írta: Kapitány István két gyermek édesapja, 38 éve házas, karrierjét Magyarországon kezdte, majd Németországban, Dél-Afrikában, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban töltött be vezető pozíciókat a Shellnél.



Vargáné és Kapitány István (forrás: a Megváltó Úr Fb-oldala)

A világ egyik legnagyobb globális vállalatának vezetőjeként 85 országban 45 ezer kereskedelmi egységet és félmillió munkavállalót irányított - emelte ki a politikus, hozzátéve, hogy 2020-2025 között a Menedzserek Országos Szövetségének is elnöke volt.

Magyar Péter tájékoztatása szerint Kapitány István számos hazai és nemzetközi elismerés, valamint díj birtokosa, elnyerte többek között az év menedzsere és az év európai iparági vezetője címet, 2023-ban pedig a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki.

A Shell és a Ferrari 76 éves együttműködésének köszönhetően szoros kapcsolatot ápolt az olasz autógyár fejlesztőivel és Forma 1-es pilótáival, köztük Michael Schumacherrel. Büszke rá, hogy a Shell egyik legsikeresebb termékét, a V-Powert Magyarországon fejlesztették ki - ismertette a pártelnök.

A bemutató videóban elhangzik: Kapitány István "angyalföldi srácként hódította meg a világot", de büszke debreceni gyökereire is. Tragikus repülőgép-balesetben elhunyt édesapja után maga is pilótának készült, ám végül "a legmagasabbra jutó magyar üzleti vezető lett". Büszke magyarnak vallja magát, aki hisz a magyar tehetségben és szenvedélyesen szereti hazáját - hangzik el.

„A globális progresszív politika célja: minden hatalmat az óriásvállalatok menedzsereinek!”

– írta Schiffer András Facebook-oldalán arra reagálva, hogy Magyar Péter bejelentette, Kapitány Istvánt, a Shell korábbi alelnökét nevezte ki a Tisza kormányzati felkészülésének gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjéül.

Schiffer pár nappal ezelőtt a Mandiner egyik műsorában Kapitány Istvánt „BlackRock-csinovnyiknak nevezte (Kármán András és Orbán Anita mellett - a szerk.), akiken keresztül a Tisza-vezér BlackRock-gyarmatot akar létrehozni Magyarországon.

(MTI - Mandiner nyomán)