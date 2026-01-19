Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. január 19. 17:21 ::

Őt is futni hagynák: gyermekpornó-ügyben is felmentették a nevelt lányát kielégítő fideszest

Hétfőn nem sokkal dél után hirdetett ítéletet "F." (azaz Fohsz) Tivadar, a budapesti XVII. kerület egykori fideszes alpolgármesterének ügyében a Pesti Központi Kerületi Bíróság. A tárgyalásról már előzetesen tudni lehetett, hogy a nyilvánosságot a téma érzékenysége miatt az ítélet kihirdetése után ki fogja zárni a bíróság, így röviden csak ennyi derült ki a nagyjából tizenöt évvel ezelőtti cselekményekkel kapcsolatban: "F." Tivadart felmentette a bíróság gyermekpornográfia bűntette alól, így a több mint 1,8 millió forintos bűnügyi költség az államot terheli.



Fotó: Porkoláb Zsófi / Index

Az eljáró bíró ezek után kiküldte a hallgatóságot a teremből, így nem derülhetett ki, hogy pontosan milyen bizonyítékok alapján (nem) találták bűnösnek az egykori politikust, tett-e vallomást a bíróságon, illetve hogy a kihirdetett ítélet jogerőre emelkedett-e. F. Tivadar szabadlábon, ügyvédje társaságában érkezett a bírósági tárgyalóterembe, míg a sértettet a szerettei támogatták a tárgyalóteremben és a bíróság folyosóján. Az ítélet kihirdetése után röviden annyit mondott az Indexnek, hogy nem szeretne nyilatkozni, még fel kell dolgoznia a történteket.

Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője később úgy tájékoztatta a lapot az ítélettel kapcsolatban, hogy bizonyítottság hiányában született a felmentő ítélet. Az indoklás szerint "nem lehetett kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a felvételek pornográf célzattal készültek", a becsatolt felvételek másolatok voltak, amiket meg is vágtak, valamint "azt sem lehetett bizonyítani, hogy ő készítette volna a felvételeket".

A Budapesti X. és XVII. Kerületi Ügyészség fellebbezett az ítélet ellen, bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása érdekében.



Ő Fohsz Tivadar

A vádirat szerint a vádlott, F. Tivadar 2011-ben a feleségével és az akkor 16 éves nevelt lányával élt együtt a közös, budapesti otthonukban. A férfi ebben az időben a felesége és nevelt lánya tudta és beleegyezése nélkül kis méretű, szabad szemmel nehezen felfedezhető kamerákat szerelt fel a ház több helyiségében részben biztonsági okból, részben pedig azért, hogy megfigyelje a házban történteket. Ennek révén 2011. és 2012. évben a kamerák több olyan pornográf jellegű felvételt is rögzítettek, amelyeken a vádlott akkor még 18. életévét be nem töltött nevelt lánya volt látható.

A vádlott a vád szerint ezeket a felvételeket – összesen 97 db kamerafelvételt – egy számítógépes program használatával megvágta, majd az így keletkező videofájlokat külön adathordozón rögzítette. Az illetékes kerületi ügyészség a beszerzett bizonyítékok alapján megállapította, hogy gyermekpornográfia – felvételek tartásával elkövetett – alapeseti bűntette megvalósult, ezért a férfival szemben vádiratot nyújtott be a bíróságra.

A kerületi ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a férfival szemben büntetővégzéssel börtönbüntetést szabjon ki, amelynek végrehajtását próbaidőre függessze fel. Emellett indítványt tett arra is – a Kúria idén márciusi határozatának is megfelelően –, hogy a bíróság a gyermekpornográf felvételek tartásával vádolt férfit végleges hatállyal tiltsa el minden olyan foglalkozástól, amelynek gyakorlása során 18. életévét be nem töltött személlyel hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülhet. Az eltiltásnak nem feltétele, hogy a bűncselekményt a terhelt foglalkozásának felhasználásával kövesse el.

