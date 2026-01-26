Anyaország :: 2026. január 26. 15:50 ::

Állami támogatással folytatja felforgató tevékenységét a Bűnvadászok videójában felbukkanó szikrás zsidó

A Bűnvadászok Kerék/bilincs csapatának legutóbbi videójában nemcsak magával a rollertolvajjal és pereputtyával gyűlt meg a rendpárti hazafiak baja. Időközben egy férfi és egy nő érkezett a szökni próbáló elkövető segítségére, a férfi lökdösődéssel próbált szabad utat engedni a tolvajnak, majd okoskodással igyekezett félreállítani a Bűnvadászokat. Érdekes módon a rendőrök kiérkezésekor a banda sietősen eloldalgott, majd megúszták egy igazoltatással. A videóból kiderül az is, hogy a bűnpártoló jómadár neve Csepella Olivér. Róla szedte össze a Magyar Jelen az elérhető információkat.

Csepella Olivér az antifa, szélsőbaloldali Szikra Mozgalom elnökségi tagja. Ez az a szervezet, amit a méltán hírhedt Jámbor András (jelenleg még) országgyűlési képviselő vezet.

Amikor 2023-ban Budapest utcáin ártatlan magyarokat vertek össze antifa terroristák, a Szikra egyik tagjánál, Dobos Krisztinánál is házkutatást tartottak, ahol élettársánál, Egyed Andrásnál 70 000 gyermekpornográf képet találtak . Persze Krisztina erről mit sem tudott. A lebukást követően Egyed rituális öngyilkosságot követett el . Ilyen társaságban mozog tehát Csepella.

Állami támogatással futtatott énekes

Csepella Olivér nemcsak politikai aktivista, hanem énekes is: ő a Csaknekedkislány zenekar frontembere. Az együttes a Nemzeti Kulturális Alaptól többször is kapott támogatást, több millió forint értékben.

A szélsőbalos mozgalmár természetesen egy „civil” szervezetnél, a K-monitornál is dolgozik önkéntesként, ők papíron a korrupció ellen harcolnak.

A Forbes 2015-ös „30 sikeres magyar 30 alatt” listájára is felkerült, ekkor nyilatkozta azt, hogy korábban külföldre akart költözni a hazai politika miatt, de ma már inkább formálni szeretné azt.

A Telex After című podcastjében a következőképp határozta meg magát:

Én baloldali vagyok, úgy vagyok baloldali, mint ahogy budapesti, vagy ahogy magyar, vagy ahogy zsidó… most már annyit tudok a baloldalról, hogy tudjam, hogy egészen biztosan baloldali vagyok.

Csepella Olivér 2014-ben 7,9 millió forintot szedett össze közösségi finanszírozásban, a Nyugat+zombik című képregényre, amelyben a magyar irodalom nyugatos költőit zombitámadás közben mutatja be - egyébként a Forbes is emiatt tette a sikerlistájára, bár három évig csupán arról tudtak beszámolni, hogy miért nem jelenik meg a „mű”.

A meglehetősén bő portfólióval rendelkető antifa mozgalmár tehát hozzáadhat még egy elemet az önéletrajzához: a tolvajvédelmet.

A lap levélben érdeklődött a Szikra Mozgalomnál és Jámbor Andrásnál, hogy általános-e náluk a bűnözők védelme, vagy esetleg elhatárolódnak Csepellától, de nem válaszoltak.

Íme szereplése a Bűnvadászok videójában: