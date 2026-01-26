Anyaország :: 2026. január 26. 19:28 ::

Nagy lehet most a rettegés Kijevben: Orbánék bekéretik az ukrán nagykövetet

Bekéretik a külügyminisztériumba Ukrajna magyarországi nagykövetét – jelentette be hétfőn Orbán Viktor.

Az erről szóló Facebook-videóban a miniszterelnök azt állította, hogy ukrán politikai vezetők – köztük az elnök – durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal szemben. A magyar nemzetbiztonsági szervek ezt egy összehangolt ukrán lépésnek értékelték, amely a magyar választások befolyásolását célozza.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország nem engedi sem szuverenitása, sem a választások tisztaságának veszélyeztetését, ezért arra utasította Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Fegyir Sándor nagykövetet.

