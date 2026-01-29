Anyaország, Sport :: 2026. január 29. 19:04 ::

A MÚSZ megfontolásra javasolja a Széchy Tamás nevét viselő uszoda nevének megváltoztatását

Tényszerű megállapítást ugyan nem tudott megfogalmazni Széchy Tamás sportolókkal szemben tanúsított magatartásával kapcsolatban a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) által felállított szakértői bizottság, a szervezet viszont "megfontolásra javasolja a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás-uszoda fenntartójának, a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt-nek, hogy a létesítmény elnevezéséből hagyják el az egykori tréner nevét".

A MÚSZ csütörtöki közleményéből kiderül, hogy a külső szakértőkből (jogász, gyermekvédelmi szakember, pszichológus, szociológus) álló bizottság tavaly augusztusban megkezdett munkája során több órányi archív felvételt nézett át, és majdnem húsz érintett személyt hallgatott meg. Ezek alapján megállapította, hogy bár az állításokra a 2004-ben elhunyt Széchy Tamásnak már nincs lehetősége reagálni, ezért azok nem kezelhetők kész tényként, ám amennyiben azok megtörténtek, mind a mai, mind a 40 évvel ezelőtti jogi és erkölcsi normák szerint, valamint pszichológiai szempontból meg nem engedett és elítélendő cselekménynek minősülnek.

A bizottság ugyanakkor kifejtette, mindenkit megillet a tisztességes eljáráshoz való jog, ami a felelősség halál utáni vizsgálatának tilalmát is jelenti; tehát a felelősség halál utáni megállapítása alapvető jogi garanciákat és ennek folytán kegyeleti jogot sértene. A bizottság emiatt nem tudott tényszerű megállapítást vagy konkrét javaslatot megfogalmazni a MÚSZ elnöksége felé.

A MÚSZ elnöksége ezek után határozott, hogy bár Széchy Tamás személyes felelőssége kegyeleti jogi okokból valóban nem állapítható meg, szükségesnek tartja egyértelműen és félreérthetetlenül leszögezni, hogy a szövetség alapértékeivel és erkölcsi normarendszerével összeegyeztethetetlen bármilyen formájú abúzus, hatalommal való visszaélés vagy méltóságot sértő magatartás, különös tekintettel a kiskorú sportolók esetében.

A MÚSZ elnöksége ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az eseti bizottság által feltárni kívánt események mintegy fél évszázada történtek, a MÚSZ korábbi irányítói pedig "sajnálatos módon semmilyen vizsgálatot nem folytattak le még Széchy Tamás életében", noha egy akkori vizsgálatnak valódi, tényszerű megállapításai és súlyosabb következményei is lehettek volna. Ennek ellenére a szövetség mostani vezetése felelősségének érzi, hogy a múltból utólag felszínre került ügyeket is érdemben feldolgozza, azok tanulságait levonja, és a jövőre nézve olyan intézményes garanciákat építsen be működésébe, amelyek kizárják a hasonló esetek megismétlődését.

Tavaly májusban Élet-mű-örökség címmel könyv jelent meg a 2004 szeptemberében elhunyt Széchyről. Ezt követően Batházi Tamás egykori olimpikon úszó, a MÚSZ korábbi főtitkára közösségi oldalán a többi között pedofil ragadozónak nevezte a néhai edzőt, aki embereket, emberi sorsokat tett tönkre. Hozzátette, egykori versenyzőinek többsége azóta is "lelkibeteg és idegroncs", mivel az edző brutálisan verte a gyermek- és fiatalkorú sportolókat.

Széchy tanítványai között több olimpiai és világbajnok volt, például a MÚSZ jelenlegi elnöke, Wladár Sándor, valamint Szabó József, Darnyi Tamás, Czene Attila, Hargitay András és Verrasztó Zoltán.

(MTI)