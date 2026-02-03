Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. február 3. 10:00 ::

Iskolai drogprevenciós előadások során is vadászott a kiskorúakra a Szőlő utcai igazgató

Újabb tanú vallott a Szőlő utcai javítóintézet botrányában: Lili, aki tizenévesen egy iskolai drogprevenciós előadáson ismerkedett meg Juhász Péter Pállal, éveken át tartó érzelmi függésről és rendszeres visszaélésekről beszélt. Vallomása rávilágít arra, hogyan használhatta ki Juhász gyermekvédelmi pozícióit csaknem húsz éven át úgy, hogy a korábbi botrányok és jelzések ellenére sem az intézmények, sem a hatóságok nem léptek időben.

A Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójával, Juhász Péter Pállal szemben folyó büntetőeljárás keretében egy újabb tanú, egy ma már felnőtt nő tett súlyos vallomást – erről számolt be a 444 keddi cikke, ellentmondva a hivatalos kormányzati jelentésnek, miszerint nem volt kiskorú érintettjük a Juhász által elkövetett bűncselekményeknek.

A Liliként hivatkozott lány soha nem volt gyermekotthonban nevelkedő gyerek: Juhász egy iskolai drogprevenciós előadás után szólította meg, amikor Lili mindössze 13-14 éves volt. A férfi ekkor már túl volt első dokumentált botrányán: 2002-ben egy gyermekvédelmi dolgozó feljelentette, mert visszaélt egy rábízott kiskorúval, de a feljelentés következmények nélkül maradt, így zavartalanul folytathatta pályáját a gyermekvédelemben, és rendszeresen tarthatott iskolai foglalkozásokat.

A vallomás alapján Juhász fokozatosan érzelmi függést épített ki a nehéz családi helyzetben élő Lilivel. Meghallgatta a problémáit, „védőhálónak” nevezte magát, étellel, figyelemmel és rendszeres találkozókkal vonta be az életébe, miközben egyre inkább kihasználta a lány kiszolgáltatottságát. Hetente találkoztak Fóton, az OGYSZB épületében, ahol Juhász a szakértői bizottság szociális munkásaként hivatalos munkahelyén fogadta őt, ami önmagában kirívó szakmai szabálytalanság volt. Lili beszámolója szerint ezek a találkozások fokozatosan tolódtak el a határátlépések irányába, majd szexuális visszaéléssé váltak.

A visszaélések éveken át folytatódtak, miután Juhászt 2009-ben etikai vétség miatt elbocsátották az OGYSZB-től, és a Szőlő utcai javítóintézet igazgatója lett.

Lili továbbra is rendszeresen találkozott vele, részben azért, mert nem volt más felnőtt, akiben megbízhatott, részben pedig azért, mert Juhász gyakorlati és érzelmi függőségben tartotta: állást intézett neki, később kedvezményes lakhatást biztosított, és több alkalommal burkoltan vagy nyíltan jelezte, hogy támogatása feltételekhez kötött.

A lány tanúvallomásában elmondta: 2013 őszén, egy családi krízishelyzet után Juhász a saját lakására vitte, ahol elmondása szerint megerőszakolta.

A részleteket a cikk nem idézi, de az iratokból látszik, hogy a vallomás során többször összeomlott. A kapcsolat ezután sem szakadt meg teljesen – ahogy az ilyen esetekben gyakran –, mert Lili érzelmileg továbbra is egyedül volt, és Juhász jelentette számára a „támaszt”. A férfi ugyanakkor a vallomás szerint újabb szexuális kérésekkel és presszióval élt.

A tanú vallomása alapján Juhász éveken át felhasználta szakmai múltját, intézményvezetői pozícióját és társadalmi tekintélyét arra, hogy olyan kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek a gyerekek és fiatalok, amelyben könnyen visszaélhetett bizalmukkal. A férfi környezetében több más lány is hasonló érzelmi függésbe került, köztük azok, akiket a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített.

Mint ismert, a rendőrség Juhász lakásán és irodájában 120 millió forint készpénzt talált, amely feltehetően a bűncselekményekből származik. A nyomozás jelenleg is tart: Juhászt többek között szexuális erőszakkal, gyermekprostitúció kihasználásával, szexuális visszaéléssel és közfeladati helyzettel való visszaéléssel gyanúsítják.

Lili vallomása rávilágít arra is, hogy Juhász karrierje és látszólagos szakmai megbecsültsége tette lehetővé, hogy közel húsz éven át érintetlenül folytassa tevékenységét: a korai figyelmeztető jelek ellenére sem a fenntartó minisztérium, sem a javítóintézet, sem az ügyészség vagy a rendőrség nem lépett időben, noha többször érkeztek jelzések a férfi visszaéléseiről és problémás viselkedéséről.

(24)