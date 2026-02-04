Anyaország :: 2026. február 4. 13:02 ::

Megjelent a rezsistop-rendelet: az eredeti terveknél milliárdokkal kerül többe a lakosság kimentése

A 2026-os esztendő a szokásosnál jóval hidegebb időjárással indult, ami a magyar háztartások fűtési igényét jelentősen megemelte. A családok védelme érdekében a kormány rendeletben rögzítette a „januári rezsistop” részleteit. Az Energiaügyi Minisztérium friss tájékoztatásával kiegészülve most már pontosan látható, kik, mikor és milyen formában kapják meg a támogatást - és mennyibe kerül mindez.



Illusztráció: Getty Images

Az előző heti Kormányinfón már megtudhattuk a januári rezsistop legfőbb részleteit. Ezek közé tartozik, hogy a kormány 30%-os mennyiségi és árkedvezményt biztosít a januári gáz-, áram- és távhőfogyasztásra a januári hideg okozta többletköltségek miatt.

A frissen megjelent kormányrendelet alapján immár a pontos részletek is megismerhetők.

Földgázzal fűtők

A földgázt használó lakossági fogyasztók számára a rendszer viszonylag egyszerűen működik, de a számlázási mód jelentősen befolyásolja a kedvezmény megjelenésének idejét.

A gázfogyasztás esetében a kedvezmény fogyasztási helyhez kötött, így akinek több ingatlana is gázzal fűtött (és van mérőórája), mindenhol jogosult lehet a kompenzációra. A kedvezmény megilleti az állami vagy önkormányzati lakások bérlőit is, a társasházaknál pedig a lakásszám alapján szorzott sávhatár érvényesül.

De nézzük, a különböző elszámolási módok esetén mi a helyzet.

Diktálós és havi elszámolású ügyfelek: esetükben a szolgáltató a január havi fogyasztás 30%-át kitevő mennyiségi kedvezményt közvetlenül a januári fogyasztást tartalmazó számlában érvényesíti. Amennyiben a kedvezmény összege magasabb lenne, mint maga a számla értéke, a fennmaradó részt a következő havi számlákból vonják le.

Átalánydíjas (részszámlás) fogyasztók: a kedvezményt nem a havi részszámláikban fogják látni, hanem a 2026-os éves elszámoló számlájukban kapják meg egy összegben. Fontos, hogy ezeket a számlákat a szolgáltatók legkorábban 2026. május 16-tól kezdik kiküldeni.

A rendelet egyik legfontosabb eleme kimondja, hogy ha egy fogyasztó 2025-ben nem lépte át a rezsicsökkentett sávhatárt, akkor a januári hideg miatt megnövekedett fogyasztása ellenére sem számlázhatnak neki piaci árat - a "piaci ár" ez esetben a 1729 köbméteres éves fogyasztás feletti 767 forintos köbméterenkénti árat jelenti.

A rendelet kimondja, hogy a szolgáltató köteles a kedvezmény mértékét addig növelni, amíg a fogyasztó fizetési kötelezettsége a kedvezményes sávon belül marad.

Árammal fűtők

Ahogy azt eddig is többször kiemelték a kormányzati kommunikációban: a villamos energia esetében a kedvezmény nem automatikus.

A szolgáltatók február 15-ig tájékoztatják az ügyfeleket a részletekről, ezt követően a fogyasztónak 2026. április 30-ig nyilatkoznia kell, hogy igényli a 30%-os jóváírást.

Csak egyetlen mérési pontra (egy villanyórára, legyen az A1, B vagy H tarifás) kérhető, akkor is, ha több van a fogyasztó nevén.

Mivel a gázkedvezmény automatikus, aki utólag mégis az áramkedvezményt választja (mert nyilatkozik), annak a gázszámláján a már esetlegesen jóváírt összeget a szolgáltató utólagosan visszaveszi (korrigálja). Dupla kedvezmény tehát nincs.

Aki a nyilatkozatot elmulasztja, az véglegesen elveszíti a jogosultságát.

Távhőszolgáltatás és kártyás mérők

A távhővel fűtők számára a szolgáltatók február 20-ig küldenek értesítést. Itt fontos technikai részlet, hogy a 30%-os csökkentés kizárólag a szolgáltatási díj alapdíj nélküli részére (hődíj) vonatkozik. Mivel a távhőszámlák jelentős részét a fix alapdíj teszi ki, a lakók a végösszegben nem teljes 30%-os, hanem ennél valamivel kisebb arányú csökkenést fognak tapasztalni.

Az előre fizető (kártyás) mérővel rendelkező, jellemzően rászorulóbb fogyasztók pedig egy fix, 7000 forintos támogatást kapnak, amelyet a szolgáltató március 31-ig ír jóvá a folyószámla-egyenlegükön.

És ki fogja mindezt kifizetni?

A jogszabály értelmében a többletköltséget az energiapolitikáért felelős miniszter elkülönített költségvetési forrásból biztosítja a rezsivédelmi szolgáltatást nyújtó - lényegében MVM - költségnövekedésének és bevételkiesésének ellentételezésére.

Bár már korábban is jelezték, most vált hivatalossá, hogy az állam az energiaszolgáltatókra kivetett extra jövedelemadóból, tehát a "Robin Hood-adó" néven elhíresült többlet bevételi forrásból teremti elő a fedezet egy részét: az érintett energiavállalatok a 2024-es árbevételük 0,5%-át fizetik be különadóként - az adó mértéke ugyanakkor nem haladhatja meg a 2024-es jövedelemadó-alap 50%-át.

Ezzel a kormány gyakorlatilag az energiaszektor profitjának egy részét csoportosítja át közvetlenül a lakossági számlák kompenzálására.

Akik kimaradtak

Czepek Gábor miniszterhelyettes indoklása szerint rendelet technikai okokból nem terjed ki a szilárd tüzelőanyaggal (tűzifa, szén) vagy palackos gázzal fűtőkre.

A fával, szénnel, palackos gázzal stb. fűtők azért nem részesülnek a januári kedvezményből, mert a kormány csak erősen szabályozott, átlátható területeken képes könnyen beavatkozni - tette hozzá.

A tárca érvelése szerint ugyanakkor „végső soron ők is részesülnek a segítségből”, hiszen villanyt ők is használnak, így lehetőségük van arra, hogy a villanyszámlájukra kérjék a 30%-os kompenzációt.

Azonban a fatüzelés döntően vidéki, alacsonyabb jövedelmű háztartásokra jellemző. Esetükben a felkínált villanyár-kompenzáció mértéke – amely átlagosan mindössze pár ezer forintot jelent – eltörpül a januári többletfűtés tízezres nagyságrendű költségei mellett. A probléma technikai jellegű is: míg a vezetékes gáz esetében a fizetendő, már elfűtött gáz utáni végösszeg csökken, a tűzifát azonnal, készpénzben kell általában kifizetni, amire nem minden háztartásnak volt fedezete, írja a Portfólió.