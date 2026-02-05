Anyaország :: 2026. február 5. 08:50 ::

Hamis aranylapokkal bukott le egy győri banda

Hamis aranylapokkal bukott le egy győri banda; 216 millió forintnyi lehet a kár - közölte a Rendészeti Államtitkárság csütörtökön a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint három hónappal ezelőtt a budapesti Liszt Ferenc-repülőtéren találtak egy csomagot, amely az Amerikai Egyesült Államokba tartott; feladóként a Magyar Államkincstár is szerepelt a dobozon. A csomagban hamis aranylapok - 1 százalék aranytartalmú réz -, illetve cinklemezek voltak - tették hozzá.

A nyomozáshoz a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) mellett a Federal Bureau of Investigation (FBI) ügynökei is csatlakoztak, így derült ki, hogy az aranylapok illegális értékesítése egy háromfős győri társasághoz köthető. Irányítójuk, egyben a csalássorozat kitalálója egy 20 éves férfi volt, az ajánlatok hirdetésével egy 19 éves, a szállítmányok feladásával egy 25 éves férfi foglalkozott.

A társaság egy kereskedelmi platformon webáruházakat (Goldmac, Emaar Gold, Emaar Bullion) hozott létre, ahol különböző gyártók arany lapjait a világpiaci árnál jelentősen alacsonyabb áron hirdette meg.

A KR NNI és az FBI nyomozói 442 csomagfeladást tudtak nyomon követni, a banda 216 millió forintot "harácsolt" össze - írták.

A banda vezetőjét Dubajból, a postázót Thaiföldről hazatérve fogták el, őket a bíróság azóta letartóztatta, harmadik társuk szabadlábon védekezhet - áll a bejegyzésben.

(MTI)