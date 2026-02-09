Anyaország :: 2026. február 9. 10:07 ::

Magyar Péter megint a Mi Hazánk programjával kampányol

Többször is előfordult már, hogy a nemzeti ellenzéki párttól vett át programpontot a Tisza politikusa, most éppen a végrehajtások kapcsán tetszett meg Magyarnak a Mi Hazánk javaslata, írja a Magyar Jelen.

„A Mi Hazánk Mozgalom az egyedüli párt, amely nonprofittá tenné a végrehajtást. Emberséget és igazságot a végrehajtásban! Nincs más megoldás a profitéhes végrehajtó maffia és a korrupció felszámolására, csak ha elfogadják a Mi Hazánk javaslatát, és nonprofit lesz a végrehajtás” – írta a párt még 2022-ben. A Mi Hazánk pedig azóta is kiemelten foglalkozik a végrehajtó maffiával és annak felszámolásával, gyakorlatilag egyedüli politikai erőként Magyarországon.

„A Tisza felszámolja a végrehajtó maffiát, valamint államosítja és nonprofittá teszi a teljes végrehajtást” – írta szombati programbemutatója után egy nappal Magyar Péter saját Facebook-oldalán. Ennek kapcsán Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője hívta fel néhány fontos szempontra a figyelmet.

„Mondjuk a Mi Hazánk ezt már akkor mondta – és tett is érte többek között a Völner–Schadl-ügy felgöngyölítésével –, amikor Magyar Péter még a NER haszonélvezőjeként érdemi munka nélkül milliókat keresett a politikai alapon megkapott kamuállásaival” – emlékeztet a valóságra Horváth. Hozzátette, hogy a „Messiás Urat” akkor még nem zavarta a népnyúzó végrehajtói maffia, amikor még fideszes volt, ahogy más sem zavarta Magyart a Fidesz rendszerével kapcsolatban.