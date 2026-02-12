Anyaország :: 2026. február 12. 14:50 ::

Agrometeorológia: az enyhe időjárás zavarja a növények nyugalmi állapotát

Az ilyenkor szokásosnál enyhébb időjárás zavarja a növények nyugalmi állapotát, csökken a hidegtűrésük, pedig a hétvégén markáns hidegfront hozza vissza a fagyos időt - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Az elemzés szerint az elmúlt egy hétben változékony, tavasziasan enyhe volt az időjárás. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege az ország jelentős részén az átlag körül alakult, a keleti országrészben több csapadék esett az átlagosnál, a Dunántúli-középhegységben kevesebb. A talajok töltődése az elmúlt egy hétben kissé megtorpant, az Alföld középső és déli részein a mélyebb talajrétegek továbbra is szárazak, tavaszig legalább a felső egy méternek fel kellene töltődnie, hogy a következő nyáron legyen tartalék nedvesség a növények számára.

A repce és az őszi kalászosok téli nyugalmi állapotát az Alföldön és a Dunántúlon sokfelé zavarja az enyhe idő. A hidegtűrésük csökken, pedig a jövő hét első napjaiban még többfelé várhatók mínusz 5 foknál hidegebb minimum értékek, ugyanakkor jótékony hótakaró is védi majd az állományokat. A gyümölcsfák és a szőlő kényszernyugalmi állapotát is zavarja a tavaszias idő.

Az előrejelzés szerint folytatódik a tavasziasan enyhe idő, majd vasárnaptól lehűlés érkezik erős, a Dunántúlon viharos széllel, többfelé havazással. Vasárnap délutánig főként a déli országrészben várható 10 millimétert meghaladó csapadék, részben hó formájában. A hőmérséklet vasárnap napközben sem emelkedik, hétfőn hajnalra pedig többfelé mínusz 5 és mínusz 10 fok közé hűl a levegő.