Balesetet szenvedett Molnár Gyula, kórházban ápolják a DK politikusát

A Demokratikus Koalíció megerősítette a 24.hu információját, amely szerint balesetet szenvedett Molnár Gyula, a párt politikusa, akit jelenleg is kórházban ápolnak.

A lap úgy tudja, Molnár egy családi eseményen zuhant le egy lépcsőről, az állapota súlyos.

Molnár a DK jelöltje a 2026-os választáson a budapesti 18. egyéni választókerületben, amelybe a XI. kerület egy része és Budafok-Tétény tartozik. A DK azt közölte, hogy továbbra is Molnár Gyula a jelöltjük.

Molnár 1994 és 2010 között MSZP-s országgyűlési képviselő volt, 2002-ben a XI. kerület polgármestere lett, 2010-ig vezette a városrészt. 2016-ban az MSZP elnökének választották, 2018-ban egyéni jelöltként jutott be a parlamentbe, de a párt gyenge eredménye miatt lemondott a pártelnökségről. A 2021-es ellenzéki előválasztáson már a DK támogatásával indult, ezért az MSZP-ből távoznia kellett. Az előválasztáson minimális különbséggel alulmaradt a momentumos Tóth Endrével szemben, így a parlamentbe sem került be.