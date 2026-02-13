Anyaország :: 2026. február 13. 12:58 ::

Magyar Péter feljelentést tett a "beígért" szexvideója készítői ellen, a Karmelitában keresné a felbujtót

Magyar Péter feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen jogosulatlan titkos információgyűjtés, tiltott adatszerzés és személyes adattal visszaélés gyanúja miatt, miután állítása szerint politikai célú lejárató akció célpontjává vált. A Tisza Párt elnöke szerint róla titkosszolgálati eszközökkel készítettek felvételeket, amelyeket később kompromittáló céllal akartak nyilvánosságra hozni.

A mai napon jogosulatlan titkos információgyűjtés vagy leplezett eszköz jogosulatlan alkalmazásának bűntette (Btk. 307.§), tiltott adatszerzés bűntette (Btk. 422. §) és személyes adattal visszaélés vétsége (Btk. 219.§) bűncselekmények miatt tesz feljelentést ismeretlen tettesek ellen Magyar Péter – jelentette be a politikus a Facebookon.

Mint írta:

Még Európában is példátlan, hogy egy uralkodó párt úgy akarja lejáratni, zsarolni és ellehetetleníteni a legfőbb politikai kihívóját, hogy annak szexuális aktusát tiltott módszerekkel rögzíti és a felvételek nyilvánosságra hozatalával fenyeget.

A Tisza Párt elnöke hozzátette: „akik ebben a politikai bűncselekményben értelmi szerzőként vagy végrehajtóként közreműködtek, legyenek a titkosszolgálatok vagy más hatóság vezetői vagy akár kormányzati politikusok, mind felelni fognak a tettükért a magyar bíróság előtt”.

A hatóságoknak azt is vizsgálniuk kell, hogy ki volt a bűncselekmények felbujtója (megrendelője). Segítek: a Karmelitában keressék.

