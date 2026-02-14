Anyaország, Jó és szép :: 2026. február 14. 20:33 ::

"Zavartalanul masíroztak az SS-egyenruhás neonácik a budapesti kitörés túrán"

Idén is túrával emlékezett meg a szélsőjobboldal a magyar és német csapatok 1945-ös kitöréséről a szovjetek által ostromolt Várból. A rendőrök a tiltott önkényuralmi jelképekkel vonuló neonácikat nem, a Széna téren szórólapozó fiatal antifasisztákat viszont igazoltatták - szörnyülködik érintettsége miatt érthetően a HVG. A jegyzőkönyv kedvéért annyit jegyezzünk meg: egyetlen önkényuralmi jelkép sem szerepel a képeken, pedig ha valaki, akkor a HVG lecsapott volna rá, mint a tyúk arra a bizonyosra. De ha találtak volna is valamit, mondhatnánk egy kétes klasszikust idézve: na és? Alább az édes komcsikönnyekkel áztatott folytatás.

Terepszínű ruha, arcot eltakaró kendő, túrabotok – több ezren ebben az egyenruhában várták a budai Várnál, hogy elinduljon a kitörés napi túra délután, a szervező becslése szerint körülbelül 4 ezren jöttek el.



Képek: Veres Viktor

A rendőrök a Vár körül több csapattal felügyelték az eseményt, de nem igazoltattak. A 64 Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai nagy számban képviseltették magukat, a korábbi évekhez hasonlóan SS-logókat is láttunk, és német neonácik is szép számban jöttek. Az eseménynek idén is határozottan maszkulin hangulata volt, bár akadtak, akik családosan, lányaikkal érkeztek. Atrocitás nem történt, a túrázók este 6-ig útnak indultak.

A rendőrség az esemény idejére fokozott ellenőrzést rendelt el az antifák és a szélsőjobboldal közötti összecsapások megelőzésére.

A Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetségének elnöke, Hanti Vilmos elmondta, a Duna-parti Cipők emlékművétől terveztek vonulni a Bécsi kapun keresztül a Széll Kálmán térig, viszont a rendőrség ezt megtiltotta arra a kormányrendeletre hivatkozva, ami tavaly terrorszervezetté nyilvánította az antifát. A tiltó határozat után a szervezet a Kúriához fordult, de az is úgy döntött, hogy nem tarthatják meg az eseményt.

A Széna téren kicsivel 15 óra után egy csapatnyi antifasiszta szórólapot osztó fiatal gyűlt össze, akiket a téren állomásozó tucatnyi rendőrcsapat azonnal igazoltatott is.

Legalább húsz rendőr igazoltatott körülbelül ugyanennyi fiatalt, akiket közben nemcsak a magyar, de az olasz és osztrák sajtó képviselői is kérdeztek. Azt mondták, semmilyen szervezethez nem tartoznak, civilként jöttek el.

Ha a neonáci eszméket is szabadon lehet képviselni Magyarországon, akkor ennek az ellenkezője is jelenjen meg

– fogalmazott az egyik résztvevő, aki egy szórólapról értesült az eseményről. Egy másik résztvevő azt mondta, alapvetően szórólapokat osztani jöttek, a rendőrök pedig azt mondták nekik, maradhatnak, csak ne tartsanak fel molinókat.