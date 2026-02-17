Anyaország, Külföld :: 2026. február 17. 07:34 ::

A Mol tíz újabb töltőállomást nyit Lengyelországban

A Mol tíz újabb töltőállomást nyit Lengyelországban az idei első fél évben, ez a cég lengyelországi vállalatának (Mol Polska) egyik legnagyobb fejlesztési programja az elmúlt években - közölte az ISBnews lengyel gazdasági szakportál a Mol közleményére hivatkozva.

A Varsó melletti Otwockban hétfőn nyílt meg a Mol új benzinkútja, valamint a szintén a Mazóviai vajdaságban fekvő Wygoda településen egy üzemeltető partner franchise-alapon nyitott Mol-töltőállomást.

Az év első felében a Mol Polska összesen tíz új egységet tervez megnyitni a nyugat-lengyelországi Lubuskie vajdaságban, az északnyugat-lengyelországi Kujávia-pomerániai vajdaságban, a délnyugat-lengyelországi Alsó-sziléziai vajdaságban és az északkelet-lengyelországi Varmia-mazúriai vajdaságban.

"Saját beruházásaink és a franchise-modell kombinálásával gyorsabban tudjuk a valódi értékesítési lehetőségekkel rendelkező egységeket fejleszteni. A helyi vállalkozókkal folytatott együttműködés lerövidíti a beruházási folyamatot, egyúttal a Mol működési színvonalának fenntartását biztosítja" - idézik a közleményben Piotr Belniakot, a Mol Polska kiskereskedelmi igazgatóját.

Az ISBnews szerint 2025 végén a Mol 459 lengyelországi töltőállomással rendelkezett.

(MTI)