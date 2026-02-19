Anyaország :: 2026. február 19. 09:17 ::

"A Fidesz ellopja és kisajátítja a népszerű témákat, jobboldali Patyomkin-falut ácsolva"

Néhány nappal ezelőtt a HVIM egyik vezetőségi tagja, a Duo Gladii főszerkesztője interjút adott a Nemzetközi Szuverenista Liga (ISL Paladins) egyik tagszervezetének, belga szövetségesüknek, a Mouvement NATION-nak. Szó esik benne a mozgalom történetéről, szellemiségéről, külkapcsolatairól, és kitekintésképpen a jelenlegi politikai helyzetről is. Alább olvasható a vármegyések oldalán közzétett beszélgetés.

- Mondanál magadról néhány szót?

- Kolonits Lászlónak hívnak, a HVIM – Magyar Ellenállás vezetőségi tagja vagyok. Ebben a minőségemben én vagyok a Mozgalom által kiadott, kizárólag nyomtatott formában megjelenő létszemléleti-világnézeti folyóirat, a DuoGladii – A szellemi ellenállás lapja főszerkesztője. Én koordinálom a Mozgalom külkapcsolatait, illetve fontosnak tartom kiemelni, hogy sok más mellett rendszeres előadóként veszek részt az ifjúságképzési eseményeinken.

Civil végzettségemet tekintve történelemtanár, művelődésszervező, illetve őskor-klasszika archaeologia szakos régész vagyok. Több mint 20 éve dolgozom a régészetben, jelenleg egy múzeum régészeti osztályvezető-helyetteseként, az őskori gyűjtemény kurátoraként és örökségvédelmi szakértőként tevékenykedem.

- Bemutatnád a mozgalmatokat, annak történetét és ideológiáját?

- A HVIM-et az 1920-as trianoni békediktátum, majd az 1947-ben megkötött Párizs környéki békeszerződések igazságtalansága felett érzett felháborodás hívta életre, pontosan 25 évvel ezelőtt. Ezek a békeszerződések elcsatolták a Magyar Királyság népességének 60%-át, illetve területének több mint kétharmadát, köztük olyan vidékeket is, amelyek a magyar kultúra magterületeihez tartoztak. A mozgalom megalapításának aktualitását 2001-ben az adta, hogy erről a nemzeti traumáról, amely egy 1000 éve létező, organikus birodalmat szabdalt szét, és emberek millióinak életét nyomorította meg, a szocializmus idején nem lehetett beszélni. De a régi, rossz reflexek a rendszerváltást követően sem szűntek, így Trianon tabutéma volt még az elkövetkezendő egy–másfél évtizedben is.

Időközben a hangsúlyok eltolódtak. Az idők szava arra hív minket, hogy tekintetünket még határozottabban a létrontás erői felé fordítsuk. Energiáink nagy részét jelenleg a baloldali, liberális, materialista és ateista felforgató erők, a woke-ideológia és az LMBTQP-lobbi helyi ágenseivel folytatott küzdelem köti le. A többi említett területen sem jelentéktelen a szerepünk a mai Magyarországon, de a felforgatás élcsapatát adó gender-lobbi elleni harcban központi szerepet játszunk.

A tevékenységünk azonban messze nem csak arról szól, hogy – akár utcai aktivizmus formájában – reaktív módon ellene megyünk a korunk sátáni tendenciáinak. Számos intézményt tartunk fenn. Az online médiafelületeink mellett kiadjuk a nyomtatásban kéthavonta megjelenő DuoGladii című folyóiratot. Történelmi megemlékezéseket tartunk, túrasorozatot működtetünk. Van egy harci erényeket és természetben való túlélést oktató és gyakorló csapatunk, a Farkasok. De talán a legfontosabb intézményünk az ifjúságképzéshez kötődik. Ennek keretében gyermek- és ifjúsági táborokat, képzési hétvégéket tartunk. Mondhatjuk, hogy teljesen egyedi módon mi magunk képezzük ki a saját utánpótlásunkat. A hozzánk került fiatalokban tradicionális embereszményt próbáljuk feléleszteni, egy új szellemi elit kiképzését tartjuk az egyik legfőbb célunknak.

Az eszméink tekintetében a színtiszta, tradicionális jobboldaliságot akarjuk feltámasztani. Azt a világnézetet, amely a francia forradalom előtt teljesen általános volt Európában és a világban is. Ahogy Julius Evola mondta: „Az általam vallott elvek csupán azok, amelyeket a francia forradalom előtt minden jó származású ember józannak és normálisnak tekintett.” Egyszerre tekintjük magunkat Róma és a sztyepp szellemi örökösének, valamint Szent István birodalma letéteményesének. Szervezetünk egyik elsődleges példaképe a Templomos Lovagrend, de vállaljuk a fehér ellenforradalmi hagyományok és 1956 örökségét is. A modern politikai irányzatok közül talán a falangizmus, a konzervatív forradalom és a legionárius szellemiség áll legközelebb hozzánk, de nem másolunk semmit, nem célunk régmúlt korok anakronisztikus feltámasztása. Nem közvetlenül az őseinket követjük, hanem azokat a princípiumokat, amelyeket az őseink követtek.

Szellemiségünk a Tradíció alapján áll, a vitális, középkori harcos kereszténységre alapoz. A HVIM – Magyar Ellenállás monarchista, szellemtelennek, szellem-ellenesnek tartja, így elveti a demokráciát. Fontosnak tekintjük a vallásosságot, a rítusok tiszteletét, férfieszmények, a virilitas életben tartását, a harcias kṣatriya szellemiséget, a hierarchia tiszteletét. Eszményünk a meritokratikus alapokon kiválasztódott legkiválóbbak (aristoi) uralmi rendszerének kiépítése.

- Mi az álláspontod a jelenlegi magyar politikai helyzettel kapcsolatosan? Mit gondolsz Orbánról?

- Orbán nagyon tehetséges politikus, és biztos vagyok benne, hogy azt a hatalomtechnikai módszert, illetve rendszert, amit felépített és másfél évtizede működtet, hamarosan a legtöbb egyetem politológia szakán tanítani fogják. De a szándékai nem tiszták. És több baj van az általa kézivezérléssel irányított Fidesszel is. A rendszerváltáskor a Soros Alapítvány támogatásával, színtiszta liberális szellemiséggel indult szervezet egyszer csak végrehajtott egy jobbraátot, úgy, hogy a vezetés és a szervezet magja ugyanaz maradt. Emögött az állhat, hogy Orbán megérezte az idők szelét, meglátta az űrt, és úgy döntött, hogy a sokadik liberális pártvezér helyett ő lesz az akkor még csak periférikus európai jobboldal központi figurája. Tehát ez a fordulat nem őszinte megtérésként, hanem opportunizmusként értékelhető.

Sajnos itthon – a tagadhatatlan érdemei, és a nyugati világ viszonylatában pozitívnak tekinthető tendenciák ellenére – azt tapasztaljuk, hogy a Fidesz ellopja, kisajátítja a népszerű jobboldali témákat, de azokat csak felületesen, a propagandában még pont eladható módon valósítja meg, egy jobboldali Patyomkin-falut ácsolva. Ezzel kiüresít nagyon sok fontos ügyet, és a mélységek iránt érdektelen tömegek szemét is elvakítja, akik azt gondolják, minden rendben. De nagyon sok dolog nincs rendben! Hivatalosan ma nincs bevándorlás Magyarországon, mégis tele vannak az utcák filippínó, kenyai, mongol stb. vendégmunkásokkal. Róluk azt mondják, hogy majd hazamennek, de erre kevés esélyt látunk. Minél tovább maradnak, annál kevesebbet.

Ami pedig talán még veszélyesebb, hogy a Fidesz lepaktált az atlantista-cionista körökkel. Testvérpárti viszonyt ápolnak az izraeli Likuddal, ami odáig megy, hogy az ENSZ-ben Izrael leghűségesebb, feltétel nélküli támogatóiként szavaznak, az Egyesült Államok mellett. Fontos részei a CPAC körül szerveződő hálózatnak, amelynek emblematikus figurái Orbán mellett Donald Trump (és Jared Kushner), Benjamin Netanjahu, Jair Messias Bolsonaro, Javier Milei, Marine Le Pen vagy Giorgia Meloni körei. Illetve itthon is megjelent, és ezer szállal a Fideszhez kötődik a Chábád-Lubavics zsidó szekta.

A 2026. április 12-én esedékes országgyűlési választáson azonban hosszú idő óta először nagyon erős kihívóval kerül szembe a Fidesz, amely mögött a globalista nagytőke szélsőliberális ágensei akarják újra kezükbe venni az irányítást Magyarországon. Az egyetlen jó választást most a Mi Hazánk jelenti, amely őszintén képviseli a nemzeti érdekeket, és az erőviszonyok alapján a „két nagy” mellett az egyetlen párt, amely be fog jutni a magyar országgyűlésbe.

- A mozgalmatok a Nemzetközi Szuverenista Liga (ISL Paladins) tagja. Miért csatlakoztatok?

- Bár a mozgalmunk által hosszú éveken keresztül, évről évre megszervezett Magyar Sziget kovásza volt a magyar – és részben az európai – jobboldali újjászületésnek is, egy átmeneti időszakban relatíve kevés figyelmet tudtunk fordítani a külkapcsolatokra. Viszont be kellett látnunk, hogy hazai térben folytatott küzdelmek mellett fontos a nemzetek feletti hálózatok építése, mivel nemzetközi hálózatok ellen csak korlátozott eredményeket lehet elérni nemzetállami keretek között.

2022-ben részt vettünk egy konferencián, amit az olasz Militia Christi szervezett Rómában. Itt több más szervezet mellett az orosz Bratsztvo Akagyemisztov (Brotherhood of Academists) külügyi felelőse is előadott, az aktuális világhelyzet folytán csupán online. Ezt követően kerültünk kapcsolatba a szervezettel, és kiderült, hogy közel azonosan látjuk a világot. A monarchizmus, a fehér ellenforradalmi hagyományok követése, illetve a kereszténységre való építkezés olyan eszmei közösséget adott, amely mentén kiválóan szót értettek egymással a két szervezet képviselői. Néhány évvel később került szóba egy nemzetközi szövetség léthozása. Ez lett az ISL Paladins.

- Az 1956-os események, illetve a magyar nép Vörös Hadsereg általi elnyomása fényében nem ellentmondásos a Ligában való részvételetek orosz nacionalisták társaságában?

- Mi úgy látjuk, hogy Magyarország 1944–1945-ben történt megszállása és az 1956-os forradalom leverése nem az orosz néphez vagy annak természetes birodalmi törekvéseihez, hanem a világforradalomban gondolkodó, hazátlan, kommunista szovjetekhez kötődött. A Bratsztvo Akagyemisztov szellemi elődei éppúgy elnyomottjai voltak a kommunista a rendszernek, ahogyan a magyar nép, szóval ebből a szempontból is testvérek vagyunk. És fontos, hogy a Szovjetunió és a mai Oroszország közé nem lehet egyenlőségjelet tenni. Természetesen elítéljük a bizonyos orosz körökben fel-felbukkanó kommunista nosztalgiát, de ebben a kérdésben is osztják a véleményünket az orosz szövetségeseink. Szóval nincs itt semmi feloldásra váró ellentmondás.

- Mit üzennél a belga olvasóknak?

- A belgák – és minden európai nép – számára talán a legfontosabb üzenetünk az, hogy merjetek kiállni az Igazság mellett! Nagyon sokszor már az értékek szimpla felmutatása is olyan hatásmechanizmusokat indít el, amelyek pozitív irányba tolhatják a világunkban zajló tendenciákat. Nem is beszélve arról, hogy ez példát ad azon tömegek számára, amelyek egyébként csupán csendben szenvednék el a számukra is kedvezőtlen folyamatokat. Ahogy a Jelenések könyve (3,15–16) fogalmaz: „sem hideg nem vagy, sem meleg; bár hideg volnál vagy meleg! De mivel langyos vagy, és sem hideg, sem meleg, kezdlek téged kivetni a számból.” Ne törődjünk bele a hagyományos világ feldúlásába! Ne legyünk langyosak!