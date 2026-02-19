Anyaország, Háború :: 2026. február 19. 21:55 ::

Orbán: azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot

Azok zárták el a Barátság kőolajvezetéket, akik fölrobbantották az Északi Áramlatot: ezek az ukránok - jelentette ki a miniszterelnök csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülése után tartott sajtótájékoztatón. Orbán Viktor arról is beszélt: Brüsszelnek a Barátság-kőolajvezeték ügyében ki kell állnia két tagállama, Magyarország és Szlovákia mellett, Ukrajnával szemben.

A kormányfő hangsúlyozta: "mi is így látjuk, meg a szlovákok is, ez már eleve két szem, meg a jelentések is arról szólnak, hogy a Barátság-kőolajvezeték működőképes. Semmilyen technikai akadálya nincs annak, hogy az ukránok megindítsák az olajszállítást. Erről nem érdemes vitázni, ez ténykérdés".

Orbán Viktor hozzátette: az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási megállapodás szerint ukrán lépések nem kockáztathatják semmilyen európai uniós tagállam energiabiztonságát. Most éppen kockáztatják - tette hozzá.

Kifejtette, a sérelmet szenvedett szerződő fél, Magyarország, amelyet ebben a szerződésben Brüsszel képvisel, ezért neki "meg kell hívnia, vallatóra kell fognia" az ukránokat, mondván, "emberek, itt szerződésszegés történt", két uniós tagállam került veszélybe a döntésük miatt.

Megjegyezte: Brüsszelnek most azzal a nehéz helyzettel kell szembenéznie, hogy bár a szíve az ukránokhoz húz, Magyarország az EU tagja, Ukrajna pedig nem tagja az uniónak. Ezért nem a szíve szerint kell eljárnia - az ukránokat szereti, bennünket meg láthatóan nem -, hanem teljesítenie kell szerződéses kötelességét - fogalmazott.

Orbán Viktor azt mondta, Brüsszelnek a tagállamok érdekének védelmébe kell fellépnie, tehát most ki kell állnia Magyarország és Szlovákia mellett, Ukrajnával szemben. "Ez a dolga, ezt várjuk" - tette hozzá, annak a reményének hangot adva, hogy az egyeztetések ezzel az eredménnyel zárulnak.

Nyíltan ellenséges lépések

Amiket ma az ukránok csinálnak Magyarországgal szemben, azok nyíltan ellenséges lépések - mondta Orbán a sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök kijelentette: "egy országnak káoszt okozni vagy megkísérelni, hogy káoszt okozzanak az energiaellátás területén, az egy ellenséges lépés. Hogy minden erővel bele akarnak bennünket húzni olyan pénzügyi kötelezettségekbe a többi uniós országgal együtt, amelyet mi nem akarunk vállalni, az is egy ellenséges lépés. Az, hogy megpróbálják elérni, hogy az Európai Unió szankciókkal leválassza Magyarországról az olcsó orosz energiát, az Magyarországgal szemben ellenséges lépés".

Orbán Viktor kérdésre válaszolva úgy értékelt: az ukrán-magyar kapcsolatok ma azért élesek, mert az ukránok úgy gondolják, hogy mindenki, aki őket nem támogatja, az ellenségük. Ugyanakkor hangsúlyozta: amint vége a háborúnak, ez a dimenzió megszűnik, és vissza lehet térni a normális, békebeli, diplomáciai, gazdasági és egyéb kapcsolatokhoz.

Kijelentette: mindennek, így az ukrán-magyar viszonynak is a béke a kulcsa, amíg azonban a háború fönnáll, addig nem lát esélyt a kapcsolatok rendezésére.

Azt is mondta: Ukrajna nyíltan beavatkozott a magyar választásokba, és be is fog avatkozni a következő napokban is. A választás egyik tétjének ezért azt nevezte, hogy ukránbarát kormány lesz-e, "viszik-e a magyarok pénzét, később a magyar fegyvereket és a magyar fiatalokat a háborúba, vagy sem".

(MTI nyomán)