Orbán már arról beszél, sokkal kevesebb egyénit tudnak nyerni 2022-höz képest

A háború után a választás volt a téma a csabai "háborúellenes gyűlésen", Orbán némi számadatot is közölt. A megye kapcsán azt mondta, a négy körzetből van kettő, ahol "csak orrhosszal" vezet a Fidesz, a másik kettőben "utcahosszal".



Fotó: Fischer Zoltán / MTI

Orbán úgy számolt, a választási győzelemhez mind a négy békési körzetre szükség van.

– Ma országosan úgy néz ki a dolog, hogy van 106 egyéni választókerület (…) ebből a 106 választókerületből, ha ma lenne a választás, 65-öt elhoznánk. Az kényelmes többség – jelentette ki Orbán, gyorsan hozzátéve, hogy 2022-ben a 106-ból 87-et nyert a Fidesz.

Már "hivatalosan" sem állnak olyan jól, mint azt korábban állította

Tavaly Tusványoson a miniszterelnök még arról beszélt, hogy a belső méréseik szerint a Fidesz a 106 egyéni választókerületből 80-ban nyerne, és ezt megismételte szeptemberben Kötcsén is.

Az idén januári sajtótájékoztatóján már nem akart konkrét számokat elárulni, de azt a célt tűzte ki, hogy megismételjék az előző választás eredményét.

(24 - Telex nyomán)