Volt olasz tábornok csatlakozott a Mi Hazánkat is soraiban tudó ESN EP-frakciójához

Tegnap egy olasz EP-képviselővel, Roberto Vannaccival és így annak pártjával, a Futuro Nazionale (Nemzeti Jövő) bővült a Szuverén Nemzetek Európájának (ESN) képviselőcsoportja, melyben a Mi Hazánk is helyet foglal.

Vannacci politikai pályája megkezdése előtt hosszú és eredményes katonai karriert tudhatott magáénak, melyek között részt vett ruandai, jemeni, szomáliai és boszniai missziókban, később a dandártábornoknak nevezték ki, és átvette a Folgore Ejtőernyős Dandár parancsnokságát is. Az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíció részeként Vannacci volt az Irakban és Afganisztánban részt vevő olasz szárazföldi csapatok parancsnoka.

Katonai pályafutása azután ért véget, hogy 2023 augusztusában megjelenő könyvében éles kritikát fogalmazott meg az LMBTQP-lobbiról, a feminizmusról, a bevándorlásról és a zsidóságról.

„Vannacci tábornok olyan véleményeket fogalmazott meg, amelyek hiteltelenítik a hadsereget, a védelmi minisztériumot és az alkotmányt” – tweetelte akkoriban Guido Crosetto védelmi miniszter, és fegyelmi eljárást indított ellene, amiért a könyvet felettesei engedélye nélkül írta.

Katonai karrierjét követően fordult az aktív politizálás felé. 2024 áprilisában elfogadta a Lega ajánlatát, hogy induljon a színeikben az EP-választáson. A Lega révén ő is a Patrióták (PfE) képviselőcsoportjának tagja lett, sőt alelnöknek is megválasztották, de a PfE több tagpártja tiltakozott ellene "szélsőséges" nézetei miatt, így egy nap után leváltották.

2025 végén Vannacci kezdett eltávolodni a Legától, miután elkezdte "újraértékelni" a fasizmus szerepét Olaszország történetében. Vannacci nem volt hajlandó magát antifasisztaként deklarálni (az antifasiszta itt nem a szélsőbaloldaliságra utal, hanem arra, hogy elhatárolja magát a fasizmustól), mivel indoklása szerint a fasiszta Olaszország 1945 óta nem létezik, s nincs mitől elhatárolódjon. Azt is felróják Vannaccinak, hogy egy interjúban úgy fogalmazott, hogy a Duce-nak voltak jó politikai lépései.

Idén február elején Vannacci kilépett a Legából, létrehozta saját pártját, majd ezzel egy időben kizárták a PfE soraiból. Vannaccit más Lega-politikusok is követték, valamint korábban Meloni pártjából kizárt politikus is csatlakozott az új párthoz.

A Future Nazionale a normalitást támogatja az "alternatív" családok helyett, valamint ellenzi a bevándorlást, támogatja a remigráció gondolatát, kiáll az önvédelmi törvények enyhítése mellett, mondván, hogy a tisztességes dolgozóknak joguk van erőszakot is alkalmazni, hogy megvédjék magukat, családjukat és anyagi javaikat. Vannacci és az FN nem tartják kívánatosnak, hogy az Unió pénzügyileg támogassa Ukrajnát.

Származásával kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy magyar felmenőkkel is rendelkezik, ugyanis egyik nagyanyja a monarchia idején egy Isztriában élő magyar nő volt. A felesége pedig egy román nő, akit a Bukaresti Egyetemen folytatott tanulmányai során ismert meg.

