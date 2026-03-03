Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. március 3. 09:50 ::

Korrupciós bűncselekmények miatt emeltek vádat a "nemátalakító" kiskunhalasi orvosokkal szemben

Vádat emeltek két orvos, valamint két társuk ügyében, akik két éven át törvénybe ütközően, közfinanszírozásra végeztek műtéteket a kiskunhalasi kórházban - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője kedden az MTI-t.

Grósz Tamás közölte, a vádirat szerint az egyik vádlott urológus szakorvosként "nemátalakító" és egyéb műtéteket, valamint azokhoz kapcsolódó vizsgálatokat és kezeléseket nyújtott pácienseinek magánrendelésén. Mivel a doktor a kórházban is alkalmazásban állt, magánegészségügyi célokra annak műtőjét nem vehette volna igénybe. A vádlott ennek ellenére 2022-ben megállapodott a kórház vezetőségével - két vádlott-társával -, hogy a jogszabályok megkerülésével, munkaidő után használhassa a műtőket.

A doktor a műtéteket rendszerint vádlott-társával, a másik orvossal együtt végezte 600 ezer és egymillió forint közötti térítési díj ellenében, melyeket részben a cége, részben egy alapítvány számlájára utaltatott. Az elvégzett beavatkozásokhoz nemcsak a kórház infrastruktúráját használták jogosulatlanul, de az operációkat a társadalombiztosítás terhére, a magánbetegeket az osztályra felvéve hajtották végre.

A vádlottak több mint 15 millió forint társadalombiztosítási támogatást igényeltek szabálytalanul.

A főügyészség a műtéteket végző vádlottakat vesztegetés elfogadásával, valamint jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolja. Két társukkal szemben folytatólagosan elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emeltek vádat.

A szabadlábon védekező terheltek bűnössége kérdésében a Kecskeméti Törvényszék dönt - tudatta a főügyészség.