A futár lopta el a csomagokat egy cég telephelyéről

A Monori Járási Ügyészség minősített lopás bűntette miatt vádat emelt egy monori férfi ellen, aki kiszállításra váró csomagokat lopott el, ezzel több millió forintos kárt okozva - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a vádlott 2024 szeptemberében kezdett dolgozni egy csomagküldő szolgálat vecsési telephelyén, és alig egy hónapja dolgozott ott, amikor elhatározta, hogy kiszállításra váró csomagokat lop a cég raktárépületéből.

A futár közel egy hónap alatt 6 nagy értékű, műszaki cikkeket tartalmazó csomagot lopott el, amivel összesen több mint 2,5 millió forintos kárt okozott.

A férfi az eltulajdonított elektronikai cikkeket egy budapesti piacon értékesítette ismeretlen embereknek.

A tolvaj a raktárépületben felszerelt kamera miatt bukott le, amely rögzítette a lopást.

A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.