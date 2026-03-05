Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. március 5. 11:41 ::

Homokos erőszak az iskolában - alsó tagozatossal fajtalankodott egy "fiatalkorú fiú"

A Budakörnyéki Járási Ügyészség tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt emelt vádat azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki az iskolában "szexuális cselekményt végzett" egy kisfiúval.

A vádirat szerint a vádlott és a kiskorú sértett egy Pest vármegyei település általános iskolájába járt. 2024 áprilisában a fiatalkorú vádlott az iskola mosdójába hívta az alsó tagozatos sértettet, akit az egyik fülkébe vitt, majd "szexuális cselekményt végzett" vele.

Ezt követően egy áprilisi délután a fiatalkorú vádlott a kisfiúval ismét a mosdóba ment azért, hogy vele "szexuális cselekményt végezzen", azonban a diákok megzavarták. Ekkor a kiskorú sértett a mosdóból távozott.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiatalkorút tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével vádolja - közölték honlapjukon.

A vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.