Anyaország :: 2026. március 7. 17:43 ::

Orbán-terv Zelenszkijé ellen, Lázárinfó Expressz és Z1G

Szívesen egyezünk meg az ukránokkal sok mindenben, de soha sem egyezünk meg zsarolás terhe, súlya alatt, minden zsarolást vissza fogunk utasítani – mondta Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök debreceni ún. háborúellenes gyűlésén szombaton, ahol rendhagyó Lázárinfót tartottak. A miniszterelnök kitért arra: ahogy az ukránoknak, neki is van egy terve, hogyan védje ki a zsarolást.

Az én tervem a jobb terv, ezért a végén, az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból – tette hozzá. Le fogjuk őket ebben győzni – rögzítette, hangsúlyozva: nem vár el bocsánatkérést, elég ha megnyitják a vezetéket. Orbán Viktor azt is mondta: nem keresi az ukránokkal bajt, van nekik elég bajuk a keleti fronton, ők keresik a bajt. Ahelyett, hogy az oroszokkal harcolnának, ha már így döntöttek, megnyitottak velünk szemben egy nyugati irányú konfliktust – emelte ki. Nem gondolhatták, hogy blokkolják Magyarország olajellátását, mi meg itt „malmozunk” – fogalmazott.



Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / MTI

Nekünk ezt a küzdelmet az ukránokkal az olajvezeték megnyitása ügyében meg kell nyernünk – mondta. A miniszterelnök hangsúlyozta: ez nekünk egy egzisztenciális kérdés. Orbán Viktor azt mondta: egészen biztos abban, hogy az a terv, ami szerint haladunk, eredményre fog vezetni. Talán már a választások előtt is – jegyezte meg.

A feltartóztatott ukrán pénzszállítóról érkező kérdésre így felelt: nekik is csak kérdéseik vannak az üggyel kapcsolatban, hiszen azt sem tudják, hogy ez a pénzt „valahova vitték” vagy „idehozták”. „Mi csak azt akarjuk tudni, hogy mit művelnek az ukránok ezzel a rengeteg pénzzel Magyarországon!” – hangoztatta. Gyanúsnak értékelte a történteket, és arra hivatkozott: a magyarok fejében minden szomszédos népről van egy határozott vélemény és sejteni véli, hogy mit gondolnak a magyarok az ukránokról.

Ehhez képest azt látja, hogy van Magyarországon „egy semmiből létrehozott ukránbarát párt”, ami megy előre, működik és nincsenek anyagi nehézségei, és van rengeteg ukránbarát médiamunkás, rengeteg ukránbarát nyilvánosság előtt megszólaló ember. „Azt gondolom, hogy ha jól ismerem a saját országomat ez nagyobb arány, mint ami az országban van. És élek a gyanúperrel, hogy a sok ukránbarát hang Magyarországon csak részben őszinte és szívből jövő, a másik része zsebből jövő, és tudni akarom, hogyan kerül az a pénz azokba a zsebekbe. Csak kérdéseink vannak, de minden kérdésre meg fogjuk keresni, és meg is fogjuk találni a választ” – fogalmazott.

„Ukrajna haldoklik”

Ebben a pillanatban Ukrajna haldoklik – mondta. Ugyanakkor kijelentette: meg kell érteniük az ukránoknak, hogy „nem lehet bennünket maflának nézni”, az meg végképp nem lehetséges, hogy olajblokád alá veszik Magyarországot, mi meg ülünk és nézelődünk. Hangsúlyozta: nem tudni, hány millióan hagyták el keleti szomszédunkat, ahogyan azt sem, hol vannak a keleti határai, eközben hetente ezreket veszítenek halottként vagy hadirokkantként, ami évi 400 ezres veszteséget jelent.

Nem tudjuk, mi lesz Ukrajna jövője, megmarad-e egyáltalán – jegyezte meg, hozzátéve, ha igen, akkor el kell dönteni, mit kezdünk vele. Arról is beszélt: ha az Európai Unióba felveszünk egy háborúban álló országot az, azzal behozzuk a közösségbe a konfliktust, ráadásul, ha belépnek, „Magyarország összes pénze elmegy Ukrajnába”, sőt a befizetések növelésére lesz szükség. Ezzel szemben egy, a tagsággal nem azonos olyan stratégiai szövetség szükségességéről beszélt a kormányfő, amelynek keretében érdekeinkkel összhangba hozható módon lehetne támogatni az ukrán gazdaságot.



Radics Gigi és Curtis, mint illusztris fellépők (fotó: Illyés Tibor / MTI)

Orbán Viktor azt mondta: a választáson reményeik szerint egy magabiztos győzelemmel jutnak túl, és utána kiderül, hogy a „végén mindannyian magyarok vagyunk”. Ezért nagyon fontosnak nevezte, hogy amikor kormánypolitikát csinálnak, akkor ne bajnak, hanem inkább erénynek tekintsék, hogy amit csinálnak, az azoknak is jó, akik nem rájuk szavaznak. „A 14. havi nyugdíjat a tiszás nyugdíjas is megkapja, a gyerekek utáni adókedvezmény dupla összegét a tiszás családok is megkapják, akkor is, ha közben gyaláznak bennünket, és az élethosszig tartó édesanyáknak járó adómentesség mindenkit megillet, akkor is, ha tiszás” – mondta, hozzátéve, hogy a 3 százalékos első otthonteremtési hitel nemcsak a jobboldali fiataloknak jó, hanem a tiszásoknak is. Azt ígérte: amikor túljutnak a választáson és megalakul a polgári nemzeti kormány, akkor „nagyvonalúnak és nemzeti alapokon álló kormánynak kell majd lennünk, ahogy eddig is voltunk”.

Lázárinfó Expressz és Z1G

Ha kimaradunk a háborúból, ha képesek leszünk, kimaradni a nemzetközi konfliktusokból, akkor Magyarországon még nyugodtabb és még jobb lehet az élet – mondta az eseményen Lázár János. Mi magyarok a kimaradás mellett akkor is kitartunk, „ha Magyarország miniszterelnökét életveszélyesen megfenyegeti az ukrán keresztapa”. Innen üzenjük minden ukránnak és a világnak: „Z1G” – jelentette ki a miniszter.

A vidéki Magyarországot újra közösen naggyá fogjuk tenni – ígérte a miniszter. Felidézte: pár éve az a döntés született a Fideszben és a kormányban, hogy „Magyarország vidéki fővárosa, a vidék fővárosa Magyarországon Debrecen lesz”, amely a vidék újjászületésének központja lesz, valamint fantasztikus példa arra is, hogyan tudjuk végre magunk mögött hagyni a ránk jellemző sok évszázados kishitűséget. Hangsúlyozta: a városba hozott BMW-beruházás azt bizonyítja, hogy együtt semmi nem lehetetlen, majd arról beszélt, száz éve Trianonban azt mondták a magyaroknak, hogy „szegények lehetünk és kicsik lehetünk”, de Debrecen erre rácáfolhat. Lázár János hangsúlyozta: az a kormány javaslata, hogy Debrecen legyen olyan hely, mint Hamburg, München, Salzburg vagy amilyen lesz Kolozsvár.

Nemcsak gyárat építünk: idehozzuk a természettudományi múzeumot és megépítjük Debrecenben Magyarország új közlekedési múzeumát – jelentette ki a miniszter, aki arra biztatta a helyieket: ugyan a fejlődés bajjal, nehézséggel, konfliktussal, vitával jár, de ettől nem kell félniük, mert van egy jó polgármesterük és miniszterelnökük, akik együtt ezeket a kérdéseket is megoldják. A kormány álláspontja az, hogy minél jobb Debrecennek, annál jobb Magyarországnak – mondta Lázár János. Hangsúlyozta: a Tisza Párt Budapest pártja, a Fidesz pedig Magyarország pártja, „mi azt javasoljuk, hogy vidék-országot építsünk, Pest-ország helyett”.

Lázár János jelezte: egy év, 45 Lázárinfó, ezer kérdező és több mint háromezer kérdés után lezárulnak a Lázárinfók, de hétfőtől indul a Lázárinfó Expressz. Nem kevesebb Lázár kell a kampányba, hanem sokkal több - jegyezte meg, hozzátéve „Lázáremelés lesz, hogy ne legyen gázáremelés”.

Szijjártó szerint is csak béke-Fidesz ők védhet meg minket háborútól

Követeljük, hogy az ukránok állítsák le a beavatkozást a magyar választásba; fejezzék be a fenyegetőzést és a zsarolást, tanulják meg, hogy Magyarország a magyarok országa, amelynek jövőjéről csak a magyar emberek dönthetnek - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Digitális Polgári Körök szombati debreceni "háborúellenes" gyűlésén.

Szijjártó Péter emlékeztetett, több mint négy éve zajlik "egy teljesen értelmetlen és reménytelen háború, ahol minden nap ezrek esnek áldozatul, családok szenvednek, nyílt embervadászat zajlik az ukrán városok utcáin, folyamatos a pusztítás és a rombolás". Hozzátette, minden napra jut egy zsarolás, egy nyomásgyakorlás, egy provokáció, hogy Magyarországot ebbe a háborúba belerángassák.



Fotó: Illyés Tibor / MTI

A Brüsszel-Berlin-Kijev tengelyen született egy döntés, amelynek három pontja van: egész Európát háborúba kell vinni; az európaiak pénzét el kell küldeni Ukrajnába, és Ukrajnát be kell hozni az Európai Unióba - jelentette ki a miniszter, hogy mi erre mind nemet mondunk, "egy nagyon hangos, egyértelmű, világos nemet, mert mindez ellentétes lenne a nemzeti érdekeinkkel".

Hangsúlyozta: nekünk mindig is Magyarország békéje és biztonsága az első, minden háború esetén egy célunk és egy feladatunk van: ki kell maradni belőlük. Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk. Mi nem tartozunk, az ukránoknak sem katonákkal, sem fegyverrel, sem pénzzel, sem pedig az uniós tagsággal.

Szijjártó Péter kiemelte: azt is tudják az ukránok, hogyha szuverén nemzeti kormány marad Magyarországon, akkor Magyarország ki fog maradni a háborúból, nem küld katonákat az ukrán frontra, nem engedi oda a magyar emberek pénzét, "és az ukránok soha a büdös életben nem csatlakoznak az Európai Unióhoz". Ezért aztán minden eddiginél durvább, minden eddiginél szégyentelenebb és minden eddiginél súlyosabb módon be is avatkoznak a magyar választásba. A céljuk egyértelmű ukránpárti kormány és ukránbarát miniszterelnök - mondta, hozzátéve: tapasztalataink szerint mindenre képesek is ezért.

"Mert azok, akik korábban felrobbantották az Északi Áramlat vezetéket, most olajblokád alá vették Magyarországot". És ne legyenek illúzióink: az olajblokádról szóló kijevi döntést Brüsszellel és a magyarországi ellenzékkel is egyeztették - emelte ki Szijjártó Péter. Hozzátette: azért, mert pontosan tudják, hogy ha egy országban 30-40 nappal a választás előtt energiaellátási válságot, olajellátási válságot, benzinellátási válságot és 1000 forintos benzinárat tudnak előállítani, az viszonylag kedvezőtlen a kormánynak, de legalább annyira segíti az ellenzéket, a mi esetünkben a Tisza Pártot.

De egy dologgal nem kalkuláltak: "mi nem ma kezdtük ezt a szakmát, nem ma jöttünk le a falvédőről, és meg tudjuk védeni Magyarországot az ilyen támadásokkal szemben"- jegyezte meg. Közölte: felkészültünk, fel vannak töltve a tartalékok, megrendeltük a tengeri szállításokat, megegyeztünk a szlovákokkal és a szerbekkel, és kivédjük ezt az olajblokádot,.

Szijjártó Péter kiemelte: látván a kudarcot és a sikertelenséget, az ukránok úgy döntöttek, hogy egy következő sebességi fokozatba kapcsolnak. Zelenszkij elnök halálosan megfenyegette Magyarország miniszterelnökét. Zsarolnak és fenyegetnek. A támadások középpontjában maga a miniszterelnök van. "Mi természetesen őt megvédjük, de azt tudni kell, hogy a fenyegetés nem csak, hogy egész Magyarországnak, de az egész magyar nemzetnek szólt. És tegyük innen is világossá, minket senki nem fenyegethet meg. Akárhogy is fenyegetnek minket, mi nem megyünk az ukránok háborújába, és akárhogy is fenyegetnek minket, magyar fiatalok nem mennek az ukrán frontra" - hangoztatta a miniszter.

Hozzátette: tegnap a törökországi nemzetközi tenisztornán az ukrán ellenféllel szemben pályára lépő magyar teniszezőt, Udvardy Pannát fenyegették meg azzal, hogy elrabolják a családját, hogyha nyerni merészel. "Követeljük, követeljük, hogy az ukránok állítsák le a magyar emberek fenyegetését. Zelenszkij vonja vissza a verőlegényeit, és ő is vegyen vissza az arcából" - mondta.

Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy Ukrajnában sokan vannak, akik többet keresnek a háborún, mint amit keresnének a békén. Az Európai Unió, Brüsszel több pénzt adott az elmúlt időszakban Ukrajnának a háborúért, mint amit az ukrán gazdaság békében elő tudna állítani. "Ezért itt most az ukránok tartoznak nekünk egy magyarázattal mi a jó életért kellett Magyarországon furikáztatni 900 millió dollár és 420 millió euró készpénzt, leszorítva 146 kiló arannyal" - jegyezte meg. Csak nem az ukrán háborús maffia pénzét mozgatták itt Magyarországon? Esetleg elmondhatnák nekünk, hogy ezt csak átszállították Magyarországon, vagy idehozták, és itt azt valaki költötte, vagy valakinek a javára elköltötték. Az ukránok azonnali magyarázattal tartoznak nekünk, hogy mi volt ez az akció - rögzítette.

Kijelentette:: az ukránok azt akarják, hogy Magyarországon az ellenzék, a Tisza Párt és a DK nyerje meg a választást. Pontosan tudják, hogyha az ellenzék nyer, akkor Magyarországot azonnal beleviszik a háborúba, és azt is tudják, hogy ha mi nyerünk, akkor megőrizzük Magyarország békéjét és biztonságát, a magyar emberek pénzét Magyarország fejlesztésére fordítjuk, és soha az életben az ukránok nem csatlakozhatnak az Európai Unióhoz.

"Ezért követeljük, hogy az ukránok állítsák le a beavatkozást a magyar választásba, követeljük, hogy fejezzék be a fenyegetőzést és a zsarolást, tanulják meg, hogy Magyarország a magyarok országa, amelynek jövőjéről csak a magyar emberek dönthetnek" - mondta Szijjártó Péter.

(Magyar Hang - MTI nyomán)