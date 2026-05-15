Anyaország :: 2026. május 15. 23:21 ::

Kapitány István: az év második felére is maradhat az ársapka az üzemanyagárakon

Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagár-stop – mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az RTL Híradónak.

A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a Kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához.

Nemrég tizenkét közgazdász, köztük Mellár Tamás – az MTA doktora, volt ellenzéki politikus – az áruhiány elkerülése végett nyílt levélben kérte az ársapka megszüntetését a Tisza-kormánytól.

A miniszter szerint azonban az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olaj ára.

Az ársapka miatt a benzin 595 forint/literes, a gázolaj pedig 615 forint/literes áron van befagyasztva.

(24)