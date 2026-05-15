Libanon és Izrael 45 nappal meghosszabbította a tűzszünetet - kár, hogy a zsidókra ez nem vonatkozik

Libanon és Izrael 45 nappal meghosszabbította a vasárnap lejáró tűzszünetet – jelentette be pénteken az amerikai külügyminisztérium a két közel-keleti állam között az Egyesült Államokban folyó tárgyalások második napján.

A Hezbollah libanoni síita fegyveres mozgalom és az izraeli hadsereg közötti tűzszünet meghosszabbítását Tommy Pigott, a külügyminisztérium szóvivője jelentette be pénteken az X közösségi oldalon.

Pigott azt is közölte, hogy Izrael és Libanon képviselői között az Egyesült Államok közvetítésével tartandó következő tárgyalási fordulóra várhatóan június 2-án és 3-án kerül sor.

Az április 17-én érvénybe lépett tűzszünet ellenére az izraeli hadsereg folytatta a légicsapásokat az Irán-barát libanoni szervezet ellen.

(MTI)

