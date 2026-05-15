Külföld, Háború :: 2026. május 15. 23:48 ::

A spanyol kormányfő támogatja, hogy a közszolgálati televízió nem vesz részt az idei Eurovíziós Dalfesztiválon

Támogatását fejezte ki Pedro Sánchez spanyol kormányfő az X közösségi platformon pénteken, amiért a spanyol közszolgálati televízió nem vesz részt az idei Eurovíziós Dalfesztiválon, tiltakozásként az izraeli részvétel ellen.

"Idén nem leszünk ott az Eurovízión, de ezt azzal a meggyőződéssel tesszük, hogy a történelem jó oldalán állunk" - fogalmazott videóüzenetében a miniszterelnök.

Pedro Sánchez hangsúlyozta: amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, kizárták a fesztiválról, és Spanyolország támogatta ezt a döntést. Ugyanezt az elvet kell alkalmazni Izrael esetében is. "Nem lehetnek kettős mércék" - jelentette ki.

Mint mondta, Spanyolország mindig is elkötelezett volt a fesztivál iránt, amelyet kifejezetten a béke előmozdítására, az egymáshoz közeledés és az európai kontinens sokszínűségének ünneplésére hoztak létre.

"Az illegális háborúval és népirtással szembesülve nem lehetséges a hallgatás, és nem maradhatunk közömbösek azzal szemben, ami Gázában és Libanonban történik. Ez következetesség, felelősség és emberiesség kérdése" - hangsúlyozta a spanyol kormányfő.

Emlékeztetett, hogy Spanyolország nincs egyedül álláspontjával, hasonló okokból nem lesz ott a fesztiválon Írország, Izland, Hollandia és Szlovénia sem.

A spanyol közszolgálati műsorszolgáltató (RTVE) tavaly december elején jelentette be hivatalosan az Európai Műsorszolgáltatók Szövetségének (EBU), hogy nem vesz részt a Bécsben rendezett, 70. Eurovíziós Dalfesztiválon. A döntés értelmében a műsort nem is sugározzák a dél-európai országban 65 éve most először.

(MTI)