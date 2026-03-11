Anyaország, LMBTQP+ :: 2026. március 11. 15:45 ::

Áprilisban szabadul a bicskei gyermekotthon pedofília miatt elítélt korábbi igazgatója

Áprilisban szabadul a börtönből a bicskei gyermekotthon pedofíliáért elítélt egykori igazgatója, Vásárhelyi János. A férfi nyolcéves fegyházbüntetését tölti, amelyet azért kapott, mert éveken át kiskorú fiúkat zaklatott az intézményben. Szabadulása nem kedvezményes, a büntetése egyszerűen lejár.

A bicskei gyermekotthon pedofíliáért elítélt volt igazgatója, Vásárhelyi János várhatóan 2026 áprilisában szabadul a börtönből, mert lejár a rá kiszabott nyolcéves fegyházbüntetése – értesült a 444. A bíróság tájékoztatása szerint nem kedvezménnyel engedik ki, hanem egyszerűen kitölti a büntetését. Vásárhelyit azért ítélték el, mert 2004 és 2016 között a bicskei gyermekotthon igazgatójaként legalább tíz kiskorú fiút szexuálisan zaklatott. A jogerős ítélet 2019-ben született, és, bár a büntetés kétharmadának letöltése után kérte a feltételes szabadlábra helyezést, a bíróság 2024-ben elutasította a kérelmét.

A cikk felidézi azt is, hogy Vásárhelyi korábban a helyi politikában is aktív volt: 2002 és 2010 között bicskei önkormányzati képviselőként működött, kampányában pedig egykor Orbán Viktor is részt vett. Emellett 2015-ben fővárosi, 2016-ban pedig állami kitüntetést is kapott, annak ellenére, hogy korábban már indult ellene nyomozás az intézményben történtek miatt.

Az ügyhöz kapcsolódik korábbi helyettese, Kónya Endre is, akit azért ítéltek el, mert egy áldozatot próbált rávenni arra, hogy vonja vissza vagy módosítsa a vallomását. Ő 3 év 4 hónap börtönt kapott, azonban 2023-ban köztársasági elnöki kegyelmet kapott Novák Katalintól, ami később jelentős politikai botrányt váltott ki: nemcsak Novák bukott meg miatta, hanem lemondott Varga Judit igazságügyi miniszter is.

Varga volt férje, Magyar Péter 2024-ben a kegyelmi botrány kirobbanása idején adott először interjút a Partizánnak, ahonnan aztán elindult a Tisza Párt előretörése. A politikus februárban a gyermekotthonnál indította el a kampányát, ahol ajándékokat is átadott az ott lakó gyerekeknek.

A 444 megjegyzi, hogy Kónya Endre, akinek az elsőfokú tárgyalásán Etyek jelenlegi fideszes alpolgármestere volt a védőügyvédje, a közelmúltban ismét felvette a kapcsolatot az egyik bicskei áldozattal, és megpróbálta rávenni, hogy változtassa meg a korábban a bíróságon tett vallomását.

(24 nyomán)