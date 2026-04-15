2026. április 15. 09:23

Magyar: új médiatörvényre, új médiahatóságra és új közmédiára lesz szükség

Minden magyar ember megérdemel egy olyan közmédiát, amely a valóságot közvetíti, ezért új médiatörvényre, új médiahatóságra és a szakmai feltételek kialakítására lesz szükség ahhoz, hogy a közmédia valóban ellássa funkcióját - jelentette ki a választásokon győztes Tisza Párt elnöke szerdán a Kossuth rádiónak adott interjújában. /Frissülő cikk./

Magyar Péter felidézte, hogy utoljára több mint másfél éve, 2024. szeptember 26-án járt a közmédiában, és most több mint 3 millió 300 ezer ember szavazata és a magyar újkori demokrácia történetében egészen példátlan felhatalmazása kellett ahhoz, hogy újra beengedjék, hogy hajlandók legyenek teret adni a legerősebb magyar párt vezetőjének.

A műsorvezető emlékeztette: nem igaz, hogy nem hívták meg, január 26-án keresték utoljára, azt megelőzően hét egymást követő napon küldtek neki felkérést élő, egyenes adásban való szereplése, azonban nem érkezett válasz.

Magyar Péter elmondta: egy-két napja, mióta a rendszerváltás megtörtént, és mióta soha nem látott súlyosságú vereséget szenvedett az "állampárt", "néhányan próbálnak úgy tenni itt, ebben az épületben is vezetők, szerkesztők, mintha mi se történt volna, és próbálnak szabad médiaként funkcionálni". Ez nem bosszúvágy, nem személyes revans, hanem a magyar emberek, a Fidesz-szavazók és a Tisza-szavazók is, minden magyar ember megérdemel egy olyan közmédiát, amely a valóságot közvetíti.

"Úgyhogy szükségünk lesz egy pici időre egy új médiatörvényhez, egy új médiahatóságra és a szakmai feltételek kialakítására ahhoz, hogy a közmédia, a több százmilliárd forintból működő közmédia valóban ellássa a funkcióját" - fogalmazott.

"Minden jó intézkedést megtart a Tisza-kormány"

Minden eddigi jó intézkedést megtart a Tisza-kormány, ez benne van a 240 oldalas programjukban is - mondta Magyar Péter.

A választáson győztes Tisza párt miniszterelnök-jelöltje kiemelte: megtartják, illetve kiterjesztik a családtámogatásokat.

Kiemelte, hogy 2008 óta nem emelték a gyes-t, a családi pótlékot és a gyet-et. Egészen elképesztő, hogy 12 800 forint a családi pótlék, miközben több mint százszázalékos infláció volt.

Rámutatott: Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált, miközben mind a 26 tagállam megkapta az uniós forrásokat, a magyar embereknek a mai napig hiányzik a 8 ezer milliárd forint. Mi haza fogjuk hozni - erősítette meg Magyar Péter.

Jelezte: a feltételekről egyeztetett az Európai Bizottságelnökével. Az első az lesz, hogy elfogadják a korrupcióellenes intézkedéseket, Magyarország szinte utolsóként csatlakozik az Európai Ügyészséghez, létre fogják hozni a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, illetve egy másik ilyen hivatalt a teljes állami szférára, és húsz évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítanak minden volt képviselő és családtagja ellen.

Aláhúzta: mindig csak olyan feltételeket vállalnak, ami jó a magyar embereknek. Valóban a magyar érdekeket fogják képviselni Brüsszelben, Strasbourgban, Moszkvában és Washingtonban is - jelentette ki.

"Nem fog megvalósulni a kórházak bezárását célzó Orbán-terv"

Nem fog megvalósulni az Orbán-terv, amely 38 vidéki kiskórház bezárására vonatkozott - jelentette ki Magyar.

A választáson győztes Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje kiemelte: hazahozzák a hiányzó uniós forrásokat, beindítják a magyar gazdaságot, elkezdik fejleszteni a kórházakat.

Megjegyezte: az Orbán-kormány tízezer kórházi ágyat szüntetett meg, 225 kórházi osztályt zárt be.

Az energiabiztonság kérdéséről elmondta: ez szintén benne van a programjukban. A legfontosabb a biztonságos energiaellátás, a lehető legolcsóbb áron, a kőolaj, benzin, gáz tekintetében és az, hogy nemzetközi konfliktusok, háború esetén is fenntartható legyen az ország.

Tizenhat éve volt az előző kormánynak arra, hogy megépítse, tökéletesítse a határkeresztező kapacitásokat, hogy ne csak egy irányból tudják ellátni Magyarországot kőolajjal - mondta, jelezve: ilyen az Adria-vezeték, amit lehetett volna használni, illetve bővíteni, megállapodni a horvátokkal, és nem egy hidegháborús helyzetet kialakítani.

A lehető legtöbb irányból szeretnének beszerezni a kőolajat

A Tisza-kormány diverzifikálni fogja a forrásokat, és a lehető legtöbb irányból szeretnék beszerezni a kőolajat, a lehető legolcsóbban - jelentette ki Magyar Péter, jelezve, hogy a Barátság kőolajvezeték is megmaradna.

Hozzátette, Magyarország, ha akarna sem tudna ebben a pillanatban teljesen leválni a Barátság kőolajvezetéken szállított orosz olajról, hiszen a földrajzot nem lehet megváltoztatni.

A Tisza Párt elnöke hangsúlyozta az ügyvezető kormány és Orbán Viktor felelősségét a következő 20-30 napban. Természetesen mindenki abban bízik, hogy április végéig újraindul a Barátság olajvezeték, de ha így is lesz, nagyon sok idő lesz a stratégiai tartalékot újratölteni - tette hozzá.

"Az Orbán-kormány csődbe vitte az országot"

Az Orbán-kormány csődbe vitte Magyarországot, amely minden adat szerint a legszegényebb és a legkorruptabb ország lett Európában - jelentette ki az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje szerdán az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Magyar Péter azt mondta, Orbán Viktor miniszterelnök nem tudta vagy nem akarta hazahozni az európai uniós forrásokat, azt a nyolcezermilliárd forintot, amelyet már minden ország megkap.

Felhívta arra a figyelmet, hogy a források lehívására szigorú határidők vannak, augusztus végéig eldől, hogy az ország le tud-e hívni négyezermilliárd forintot az újjáépítési alapból.

A Tisza Párt elnöke rögzítette, mindent megtesznek az uniós források lehívása érdekében; ugyanerre volt négy éve az Orbán-kormánynak, de semmit nem tett, csak vétózott, harcolt és hazudott, ahelyett, hogy hazahozta volna az uniós pénzeket.

Közútfejlesztésre, kórházakra és energiahatékonyságra tervezi költeni az új kormány az uniós forrásokat

A Tisza Párt azon lesz, hogy hazahozza és hatékonyan használja fel az uniós forrásokat - mondta Magyar Péter, jelezve, hogy közútfejlesztésre, kórházakra és energiahatékonyságra tervezi költeni a forrásokat.

A leendő miniszterelnök az M1 műsorában arról beszélt: munkahelyteremtő beruházásokat terveznek az uniós forrásokból, a magyar kis- és középvállalkozásokat, a magyar családi vállalkozásokat fogják támogatni, hogy újra életet tudjanak lehelni a magyar vidékbe.

Jelezte: ezermilliárd forintot terveznek fordítani közútfejlesztésre, mert a magyar utak járhatatlanok, és a MÁV "haldoklik". A kérdésre, hogy lesz-e Magyarországon is a lengyelországihoz hasonló gyorsvasút, azt felelte, "sőt, Varsó és Budapest között is lesz". Hozzátette: az infrastrukturális beruházásokról is egyeztetni fog Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel varsói látogatása során.

Ezermilliárd forintot fognak költeni lakossági és vállalati energiahatékonysági programra, amit leállított az Orbán-kormány. Ezermilliárdot fordítanak továbbá a kórházakra. Leállítják az Orbán-tervet, ami arra irányult volna, hogy bezárjanak 38 vidéki kiskórházat, fejleszteni fogják a vidéki kiskórházakat az uniós forrásokból, és azok mellett régiós csúcskórházakat hoznak létre - sorolta Magyar Péter.

(MTI)