2026. március 16. 12:28

Toroczkai: Trócsányi nem Széchenyi-díjat, hanem börtönt érdemel

Közösen tartott sajtótájékoztatót Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke és dr. Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk végrehajtási és hitelügyi szakpolitikusa a végrehajtó maffia ügyében, melynek központi kérdése Trócsányi László volt igazságügyi miniszter érintettsége volt.

A sajtótájékoztató elején dr. Fiszter Zsuzsanna emlékeztetett, tavaly ősszel a Mi Hazánk által feltárt bizonyítékok következtében indult nyomozás a végrehajtói kinevezések kapcsán. A párt ugyanis kiderítette, sokszor vesztegetéssel szerezhettek maguknak területeket a végrehajtók, és a botrányban nem csak a kollégáik, hanem politikusok is érintettek. Fiszter elmondta, több hanganyag bizonyítja a pénzmozgásokat, illetve azt a tényt, hogy jóval kiterjedtebb hálózatról van szó, mint korábban gondolták. Ezért most feljelentéskiegészítést tesznek.

Toroczkai László elmondta, a most birtokukba került hangfelvételeken két végrehajtó, Kiss Ferenc és Vígh Róbert hallható. Utóbbi arról beszél, 25 millió forintot kellett fizetnie vesztegetési díjként, ami nem állt meg Völner Pálnál, azt tovább az államtitkár továbbadta Trócsányi László egykori igazságügyi miniszternek.

A Mi Hazánk elnöke ezzel Orbán Viktort is szembesítette, aki visszautasította a vádakat.

– Ezek nem vádak, ezek kézzel fogható bizonyítékok – fejtette ki Toroczkai, hozzátéve, hogy elszámoltatás helyett Orbán Széchenyi-díjjal tüntette ki Trócsányi Lászlót. A Mi Hazánk elnöke szerint a bizonyítékok alapján egyértelmű, Trócsányinak bíróság elé kell állnia.

A pártelnök és dr. Fiszter Zsuzsanna együtt adták át a bizonyítékokat az Központi Nyomozó Főügyészség. Toroczkai kiemelte, ők az egyetlenek, akiknek a nyomozásai következtében miniszterek ellen indul eljárás.