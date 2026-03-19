Anyaország :: 2026. március 19. 18:57 ::

Ismét ellopták az orosz konzul koszorúját Debrecenben

Tavaly a Momentum Jordán-pozitív önkormányzati képviselője, Mándi László dobta a szemetesbe az Oroszországi Föderáció koszorúját a debreceni Kossuth-szobor talapzatáról, melyről akkor büszkén be is számolt közösségi oldalán.

Az oroszok koszorúja az idei ünnepet követően sem sokat lehetett a debreceni főtéren lévő szobornál, ugyanis most ismeretlenek távolították el a megemlékezés virágait.

A város önkormányzata leszögezi, hogy a városi, kormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi, politikai és civil szervezetek – tisztelettel emlékezve a nemzet hőseire – minden március 15-én, augusztus 20-án és október 23-án elhelyezik az emlékezés koszorúit, s az ilyen alkalmakkor „másokkal együtt évek óta személyes jelenlétével fejezi ki tiszteletét a magyar hősök emléke előtti megemlékezéseinken az Oroszországi Föderáció debreceni főkonzulja is”.



Az idei koszorú sem lehetett sokáig a helyén

Az önkormányzat szerint „egy másik nemzet fontos történelmi megemlékezésén történő részvétel és koszorúzás a tisztelet, és ha ennek helye van, akkor a történelmi múlttal való szembenézés egyik formája. Ezt minden esetben helyeselni és támogatni kell, ugyanis ez az egyetlen útja a népek, nemzetek közötti kölcsönös tisztelet kifejezésének és a békés együttélésnek. Debrecen városa mindenki számára biztosította és a jövőben is biztosítani fogja az emlékezés méltóságát, abból politikai alapon senkit nem fog kirekeszteni!”

Jelezték: határozottan elítélik a mostani újabb, ismételten provokatív és sértő cselekedetet. Ahogy fogalmaznak: "a jelenleg ismeretlen elkövető egy nemzet képviselőinek hazánk iránti tiszteltét kifejező gesztusának meggyalázásával városunkra és hazánkra is szégyent hozott."

A jelenlegi orosz vezetést lehet kritizálni, még jobboldalról is, például a bolsevizmushoz való, sokszor nosztalgikus hozzáállása miatt. Azonban a kegyelet koszorúit, mécseseit meggyalázni a leggusztustalanabb dolgok egyike. Megfigyelhető, hogy amíg a nemzeti oldal képes belátni azt, hogy a halott katona nem ellenség, addig a liberálglobalista hazátlan politika máig nem képes elviselni egy gyertyát a kitörés hőseinek a sírján, vagy megtűrni egy koszorút egy szobornál.

KG