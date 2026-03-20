Anyaország :: 2026. március 20. 09:16 ::

Holnap indul a Fidesz kóserjobbos "sztárparádéja", természetesen izraeli vendégekkel

A CPAC Hungary nemcsak a "konzervatív és jobboldali" erők, hanem a "józan ész és a normalitás erőinek" gyülekezőhelye - jelentette ki az Alapjogokért Központ főigazgatója az M1 aktuális csatorna műsorában.

Szánthó Miklós a szombati budapesti Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) kapcsán azt mondta: nem ideológia, hanem józan ész függvénye az, hogy valaki nemet mondjon a migrációra és igent mondjon a nemzetre, igent mondjon a családra és nemet mondjon a gender ideológiára, valamint igent mondjon a békére a háború helyett.

Most a legnagyobb "héják" Brüsszelben, Kijev támogatásában azok a korábban egyébként "pacifista és galamblelkű liberális szépelgők", akik folyamatosan békéről, konszenzusról, kompromisszumról értekeztek, és a jobboldalt vádolták azzal, hogy militáns, agresszív és katonai retorikát használ - mutatott rá. Hozzátette: ezzel áll szemben a jobboldal, "a jobboldali vagány csávók", akik itt lesznek a CPAC-en, akik szerint nincs szükség migrációra, a nemzeti lét jobb, mint a nemzetközi lét, a család jobb, mint a magány, és a béke jobb, mint a háború. Nyilván az utóbbi téma határozza meg a mostani CPAC Hungary-t - hangsúlyozta Szánthó Miklós.

A főigazgató kiemelte: az elmúlt hónapokban kézzel foghatóvá vált az a veszély, hogy Magyarországot "bele akarják zsarolni" a háborúba, Ukrajna további finanszírozásába és katonai megsegítésébe. Az olajblokád is azért van, hogy Magyarország hajoljon meg a brüsszeli, kijevi akarat előtt, menjen bele a háborúba, vagy az olajblokád révén kialakítani tervezett társadalmi destabilizáció és elégedetlenség révén mozdítsák el a jobboldali döntéshozókat Magyarországon, és helyükre olyanok érkezzenek - Magyar Péterék - akik Ukrajnát minden eszközzel anyagilag és katonailag is támogatnák - magyarázta.

A CPAC Hungary erre az egészre nemet mond, igent mond viszont arra, hogy a jobboldali konzervatív, patrióta, szuverenista erőknek győzniük kell, ezért is az a konferencia szlogenje, hogy "Fel, győzelemre!" - közölte.

Szánthó Miklós tájékoztatása szerint a szombati budapesti CPAC-en itt lesz a cseh miniszterelnök, a grúz miniszterelnök, lesznek magas rangú vendégek Dél-Amerikából, Izraelből, Ausztráliából, Japánból, valamint itt lesz a belga, a holland és az osztrák jobboldal vezetője is, két vendég nevét pedig később jelentik be.

Úgy fogalmazott: olyan "sztárparádé" lesz, ami egyfelől megmutatja, hogy Magyarország globálisan a többséghez tartozik, akár migrációról, akár családvédelemről, akár a békéről van szó. Szánthó Miklós a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a CPAC kapcsán azt mondta, "ma ahhoz kell bátorság, hogy valaki nemet mondjon a háborúra".

(MTI nyomán)