Washington Post: az orosz hírszerzés szólt a magyar kormánynak, hogy egy Orbán elleni merénylet nagyon kéne a kampánynak

Az április országgyűlési választás előtt riadót fújt az orosz hírszerzés egyik egysége, miután meredeken zuhant Orbán Viktor támogatottsága, akinek Moszkvához fűződő baráti kapcsolatai régóta stratégiai támaszt jelentenek a Kreml számára az EU-n és a NATO-n belül is.

Washington Post értesülése szerint az orosz kormány külföldre irányuló polgári hírszerző szervezete, az SzVR (Szluzsba Vnyesnyej Razvedki) jelezte a magyar kormány számára, hogy drasztikus lépések válhatnak szükségessé a választási győzelem érdekében.



Trump barátja kampányának nyilvánvalóan nem ártott az ellene megkísérelt merénylet (fotó: Evan Vucci / AP)

Egy olyan stratégiát is felvázoltak, ami „gamechanger” lehet, vagyis alapjaiban változtathatja meg a kampány menetét.

Az SzVR számára készült belső jelentést egy európai hírszerző szolgálat szerezte meg, és hitelesítette azt. Ezt a Washington Post is átvizsgálta.

Az oroszok ebben arra jutottak, hogy

alapjaiban változtatná meg a választási kampány teljes paradigmáját egy Orbán Viktor elleni merénylet megrendezése.

Azzal indokoltak, hogy „egy ilyen incidens a kampányt a társadalmi-gazdasági kérdések racionális síkjáról egy érzelmi dimenzióba helyezné át, ahol a kulcstémák az állambiztonság, valamint a politikai rendszer stabilitása és védelme lennének."

A Washington Post az értesüléssel kapcsolatban kereste Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárt, de nem reagált.

Nem egyértelmű az sem, hogy az orosz kormányban meddig jutott ez a javaslat. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a lapnak azt mondta, ez egy újabb példája a dezinformációnak.

A lap megjegyzi, Orbán és a Fidesz az elmúlt hetekben folyamatosan próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról, és a külföldi biztonsági fenyegetettséget helyezték előtérbe.

A a Financial Times írt korábban arról, hogy a Kreml egy Magyarországra szabott online dezinformációs kampányt készít elő, amely Orbán Viktor újraválasztását hivatott támogatni.

