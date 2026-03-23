Anyaország :: 2026. március 23. 15:56 ::

Orbán Anita szerint Panyi hazudik a kapcsolatukról

A ma reggeli hazug támadásokkal a kormányzati propaganda arról akarja elterelni a figyelmet, hogy Szijjártó Péter rendszeresen beszámol a zártkörű uniós tanácsüléseken elhangzottakról Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek, ezzel elárulva a magyar és az uniós érdekeket és kiszolgálva Oroszország érdekeit - írta hétfőn Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt külpolitikai vezetője.

Orbán Anita azt írta: "Nem véletlen, hogy Szijjártó Péter jelenlétében az európai partnereink egyszerűen már nem mondanak el érzékeny információkat az EU- és NATO-fórumokon. Nemzeti tragédia, hogy ideáig jutott a magyar külpolitika a Fidesz kormányzása alatt."

"Ami a Panyi Szabolccsal és személyemmel kapcsolatos hazugságokat illeti: 2010 előtt volt róla szó, hogy a kampánystábom tagja legyen, amikor a Fidesz-jelöltjeként indultam volna. Az elmúlt két évben mindössze kétszer találkoztunk, abból az egyik egy konferencia margóján történt, és természetesen vele se, ahogy más újságírókkal se egyeztetek semmilyen esetleges személyügyi kérdésről" - idézi az MTI.

A Tisza-kormány haladéktalanul ki fogja vizsgálni Szijjártó Péter Oroszországhoz fűződő viszonyát és azonnal visszaállítjuk a szuverén magyar külpolitikát - írta bejegyzésében Orbán Anita.

Frissítés: "próbáltam úgy tenni, mintha nagyobb befolyásom lenne"

Az újságíró úgy ítélte meg, így jobban fel tudja deríteni Szijjártó Péter orosz kapcsolatait. Azt mondta, hiba volt, újságíróként szerencsétlen döntést hozott.

Próbált úgy tenni, mintha nagyobb befolyása lenne, de nyilvánvalóan nincs befolyása a külügyminisztériumban dolgozókra egy esetleges kormányváltás után – mondta Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója a 24.hu-nak arról a beszélgetésről, amelynek a hangfelvételét a Mandiner közölte hétfő reggel.