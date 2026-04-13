2026. április 13. 00:12

Aladár lemondott, pedig szerinte nagyon sok eredményük volt az elmúlt tizenöt évben

Dobrev Klára és a Demokratikus Koalíció (DK) teljes elnöksége lemondott vasárnap éjjel, miután a párt nem szerzett mandátumot az országgyűlési választáson.

Dobrev Klára budapesti sajtótájékoztatón azt mondta: az első szó az az örömé, mert a NER véget ért. Gratulált a Tisza Pártnak és Magyar Péternek.

Azt is mondta: mostantól kezdve minden felelősség a Tisza Párté, nekik kell bizonyítaniuk, hogy valódi európai demokráciát építenek, és nem egy újracsomagolt NER-t.



Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Kijelentette: a DK vereségéért a felelősség elsősorban az övé, és bár nincs lelkiismeretfurdalása, mert mindent az őt vezérlő politikai, erkölcsi parancs szerint tett, lemond a DK elnöki tisztségértől.

Kiemelte: a baloldali emberek baloldali képviselet nélkül maradtak a parlamentben. A DK hatalmas munkát végzett, és az elmúlt 15 évben sok eredményük volt, de a fő célt, Orbán rendszerének leváltását "nem tudtuk elérni". (Egyébként pedig az a Gyurcsány hozta össze a NER-t, aki nem csak a férje, de elvtársa is volt mind az MSZP-s, mind a DK-s idejében - a szerk.)

Köszönetet mondott pártja tagjainak, jelöltjeinek, aktivistáinak és szimpatizánsainak, hangsúlyozva, hogy a kampányban és a elmúlt négy évben végig helyt álltak.

Megismételte, hogy borzasztóan nehéz kampány volt, amelyben a Fidesztől már megszokott mocskolódások és karaktergyilkosságok nehezen feldolgozható újdonságként az ellenzék oldalán is megjelentek, és - mint mondta - nagyon sokszor a Tisza Párt szimpatizánsaitól kaptak a Fideszéhez hasonló agresszivitást.

Dobrev Klára meglátása szerint ebben nem nagyon fog változni a politikai kultúra az elkövetkezendő időkben, bár reményét fejezte ki, hogy nem lesz igaza ebben.

Azt is mondta: minden erejével továbbra is demokráciáért, a baloldali értékekért és egy európai köztársaságért fog küzdeni - mondta Dobrev Klára.

(MTI)