Anyaország :: 2026. június 19. 11:58 ::

Karácsony: már tesztelik az újgenerációs Bubikat

Célegyenesbe érkezett Budapest-közbringa rendszerének megújítása: péntektől elindult az újgenerációs kerékpárok tesztelése - közölte Karácsony Gergely pénteken a Facebook-oldalán.

A főpolgármester azt írta: péntektől már láthatók "az új generációs Bubik a városban". Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi: a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai és partnereik, például a Kerékpárosklub, teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finomhangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az "ajándék bubizás". Júliusban a BudapestGO alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. A részletekről a BKK folyamatosan tájékoztat mindenkit - olvasható.

Karácsony Gergely közölte: az új rendszer 3300 kerékpárral indul, és ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz.

"A Bubi 2.0 igazi sikertörténete a városnak: megháromszorozta a felhasználók számát, több mint 300 ezer egyedi felhasználója volt, és megtízszereződött a használat, 14 millió tekerés volt a Bubin" - fogalmazott a főpolgármester, kiemelve: most korszerűsítik a kerékpárokat és legalább kétszer annyi biciklit, köztük elektromos kerekpárokat adnak Budapestnek.

(MTI)