Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. július 30. 11:34 ::

17 éves cigány lopott elektromos rollereket Nyíregyháza belvárosában

Az elmúlt napokban jelentették be elektromos rollerek eltűnését Nyíregyháza belvárosából. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói azonnal adatot gyűjtöttek, és néhány nap alatt azonosították, majd elfogták a tolvajt, egy 17 éves helyi lakost - közölték honlapjukon.

Az adatok szerint a "fiú" hat nap alatt alatt három e-rollert lopott el, és hamar értékesítette is őket.

A rendőrök előállították a kapitányságra, a "fiatal" beismerte tettét. A nyomozók mind a három rollert lefoglalták, és visszaadták a jogos tulajdonosoknak.