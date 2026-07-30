Anyaország :: 2026. július 30. 13:07 ::

Közösség tagja elleni erőszak vádjával ítélhetnek el egy kapatos valláskutatót, pedig meg sem találta vizsgálódásának tárgyait

Az Egri Járási Ügyészség vádirata szerint feltételezett vallása miatt támadtak meg húsvágó bárddal egy férfit Egerben. Közleményük szerint a sértett 2024 nyarán egy éjjel Egerben, a Dobó téren tartózkodott öt barátjával, amikor megjelent az ittas állapotban lévő vádlott, és hangosan azt ordítozta, hogy "hol van a zsidó?".



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A férfi a sértett baráti társaságához ment, és megkérdezte őket, hogy zsidók-e, mire nemleges választ kapott. A baráti társaság egyik tagja viccelni kezdett, majd a sértett megkérdezte a vádlottól, hogy mi a problémája a zsidókkal.

A vádlott ekkor odalépett hozzá, és a kezében lévő több mint tizenöt centiméter pengehosszúságú húsvágó bárdot a torkához szorította, miközben a vallását érintő kérdéseket tett fel.

A sértett azt válaszolta, hogy keresztény, erre a vádlott elvette a húsvágó bárdot a torkától, és elsétált.

A sértett barátai közül néhányan dühösen a vádlott után kiabáltak, mire az visszament a sértetthez, és a penge lapjával megütötte a karját. A bántalmazás következtében a sértett könnyű, karcolásos sérülést szenvedett.

A vádlott ezt követően elkezdett hátrálni, a bárdot a társaság többi tagja felé szegezte, majd elszaladt a helyszínről.

A vádlott cselekményét "a zsidó vallási csoport elleni ellenszenv motiválta", ezért a járási ügyészség felfegyverkezve elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt benyújtott vádiratában végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

(Kuruc.info - 24 nyomán)