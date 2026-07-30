Anyaország :: 2026. július 30. 12:36 ::

A Mi Hazánk Mozgalom dr. Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöki tisztségre

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Dr. Tóth Máté kétszeres doktor, PhD- és LL.M.-fokozattal rendelkező közjogász, gyakorló ügyvéd, energiajogász és közgazdász. LL.M.-fokozatát a bostoni Suffolk Egyetemen szerezte. Húsz éve dolgozik ügyvédként, tizenöt éve oktat egyetemeken, szakmai munkásságát pedig 2019-ben a Wolters Kluwer Év Jogásza díjával ismerték el.

A Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagja és alelnöke, egyben az Interdiszciplináris Tagozat elnöke. Nemzetközileg is jegyzett szakember, aki Chicagótól Washingtonig számos helyen tartott már előadásokat.

Pártfüggetlen, ugyanakkor következetesen nemzetben gondolkodik. Közjogi és világnézeti témájú írások és könyvek szerzője.

Elkötelezett a magyar történelmi és közjogi hagyományok, a történeti alkotmány értékei, valamint a jogállamiság és az alkotmányosság mellett. Az elmúlt hetekben és hónapokban is több alkalommal felszólalt a közjogi határátlépésekkel szemben.

Szimbolikus jelölését azért tartjuk különösen fontos üzenetnek, mert a jelenlegi helyzetben olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nemcsak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is pontosan érti. Olyan szakemberre, aki az elméletben és a gyakorlatban egyaránt jártas, és aki képes valóban őrködni az alkotmányosság felett.

Közjogi és államjogi munkássága, valamint a magyar igazság melletti következetes kiállása alkalmassá teszi a köztársasági elnöki feladat ellátására. A Mi Hazánk Mozgalom szerint dr. Tóth Máté lenne az alkotmányosság legjobb őre, ezért jelöljük őt Magyarország köztársasági elnökének.

Jelölését az is indokolja, hogy kiemelkedő tudással és tapasztalatokkal rendelkezik az energiaipar és az energiajog területén. Ez a tudás és tapasztalat a közeljövőben Magyarország előtt álló energiabiztonsági kihívások kezelésében is hatalmas segítséget jelenthet hazánk számára.