Külföld :: 2026. július 30. 11:56 ::

Atomerőművének mindkét reaktorát leállította Románia a Duna alacsony vízállása miatt

Atomenergia nélkül maradt Románia, miután a Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön leállította az ország villamosenergia-szükségletének 20 százalékát fedező cernavodai atomerőmű kettes számú reaktorát is.

Az egyes számú reaktort kedden kapcsolták le az országos energiahálózatról.

Az 1400 megawattos erőmű hűtőrendszere a Duna vizét használja, amelynek hozama a többéves átlag felét sem éri el.

Szakemberek szerint augusztus 3-ig Románia az esti csúcsidőben 500 megawattos, az augusztus 4-9. közötti időszakban pedig 1000 megawatt feletti energiadeficittel szembesülhet, amit importból kell fedeznie.

(MTI)