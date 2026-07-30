Anyaország, Zsidóbűnözés :: 2026. július 30. 12:04 ::

Kábítószert szállított Ozorára egy izraeli, de őt sajnos nem késelték meg

Letartóztatott a Szekszárdi Járásbíróság egy izraeli állampolgárt csütörtökön, aki a gyanú szerint drogot szállított az Ozora Fesztiválra - tájékoztatta a Tolna Vármegyei Főügyészség az MTI-t.

A vádhatóság azt írta, a kényszerintézkedés egy hónapra szól, indoka, hogy a kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsított, magyarországi kötődéssel nem rendelkező gyanúsított esetében fokozottan fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást.

Az ügyészség kitért rá, a rendőrök múlt vasárnap este Tolna vármegyében intézkedtek a 27 éves férfival szemben, amikor az Ozora Fesztiválra tartott egy német honosságú, bérelt személygépkocsival. A járművet átvizsgálták, ennek során jelentős mennyiségű kábítószert, többségében úgynevezett partidrogokat találtak, amelyeket a férfi a rendezvényen akart értékesíteni - olvasható a közleményben.