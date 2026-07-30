Anyaország :: 2026. július 30. 12:10 ::

Ma vagy holnap teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet, ráadásul a Dunamenti Erőmű is meghibásodott

A Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön vagy pénteken teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet - közölte Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

A kormányfő a Markus Söder bajor miniszterelnökkel folytatott tárgyalásai után tartott tájékoztatón számolt be arról, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, az mind a lakosság, mind a vállalatok számára biztosított, és ugyanez mondható el az ország 99,9 százalékát tekintve az ívóvízellátással kapcsolatban is.

Hozzátette ugyanakkor, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt folyamatosan kell lekapcsolni az atomerőmű blokkjait, ez tervezett leállításnak számít. "Úgy tűnik, jelen állás szerint, hogy sor kerülhet akár már ma, de lehet, hogy inkább holnap a paksi erőmű teljes lekapcsolására" - fogalmazott.

Közölte, az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ez nagy százaléka a magyar fogyasztásnak, de ez még fedezhető importból, mivel 3600-3800 megawatt az importkapacitás.

Magyar Péter szólt arról is, hogy időközben meghibásodott a Dunamenti Erőmű, amely újabb 400 megawatt kiesését jelent. Zajlik a javítás, és van rá esély, hogy a nap folyamán újraindul, de az is elképzelhető, hogy egy-két hétig tarthat a javítás - tette hozzá.

(MTI)