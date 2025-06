Olvasói levelek :: 2025. június 18. 21:26 ::

Robert Fico Szlovákia semlegességének megteremtésén töpreng - nem kellene idehaza is követni a példát?

Meglehet, Robert Fico szlovák miniszterelnök nem zárkózik el Ukrajna felvételétől az Európai Unióba, azonban a NATO-ból szívesen kiléptetné országát. Vagyis egy semleges Szlovákia megteremtése lebeg a szemei előtt – már persze ha hinni lehet Ficónak, aki ugye az év elején ellenintézkedések bevezetésével fenyegette meg a kijevi rezsimet, amennyiben elzárják az orosz gázt szállító vezetékeket. Azonban, akárcsak a magyar kormányfőnek, neki sem volt bátorsága megvétózni az EU egyetlen Oroszországot megbüntetni kívánó szankciós csomagját sem. Ellenintézkedéseknek pedig híre-pora sincs.

Mindamellett – hasonlóan Orbán Viktorhoz – Robert Fico is tesz értelmes megjegyzéseket, még ha a szavakat nem is követik a tettek. A szlovák kormányfő a Gazdasági Minisztériumban tett minapi látogatása során meglepő kijelentésekre ragadtatta magát : „Vajon Szlovákia semlegessége nem lenne előnyös ebben az őrült időszakban? Nagyon is hivatalosan, világosan teszem fel ezt a kérdést” – szögezte le Fico. Hozzátette ugyan, hogy az ügy nincs napirenden, azonban további, a nyugati világban legkevésbé sem pc kérdéseket fogalmazott meg: „Mibe akarnak minket belerángatni? Miféle háborúról beszélnek? (Mármint az európai államok vezetői – G.B.) Ki az ördög akar háborúzni kivel? Én továbbra sem tudom.” Tegyük hozzá: eléggé valószínűtlen, hogy nincs tisztában azzal, mire is megy ki a nagy geopolitikai játék.

Robert Fico az Európai Uniónak a katonai kiadásokra vonatkozó terveit is éles kritikával illette. Mint mondta, a „fegyvercsörtetés őrült világában élünk”, és - roppant találóan – a fegyvergyártó világcégeket a Covid-19 járványból hasznot húzó gyógyszergyártó multikhoz hasonlította. „Miképpen akarnak elkölteni 800 milliárd eurót, amiről az EU beszél? Ez képtelenség” – mutatott rá a szlovák kormányfő.

A miniszterelnök szavai némi vihart kavartak Felvidéken. Michal Simecka, a Progresszív Szlovákia nevű párt vezetője „súlyosan botrányosnak” minősítette Fico megjegyzéseit. „A kormányfő külpolitikánk legfontosabb elveit kérdőjelezi meg, tönkreteszi kapcsolatainkat legfontosabb partnereinkkel, és odalök minket Putyin lábai elé” – harsogta a kötelező európai uniós hitvallás egyik alaptételét az ellenzéki politikus. Karol Galek, a jobbközép Szabadság és Szolidaritás Párt képviselője pedig Ukrajna sorsával példálózott, mondván, még ha Szlovákia semlegességét Oroszország garantálná is, az sem lenne biztosíték egy orosz agresszió ellen. „Csakis Oroszország fenyeget minket” – hazudta a politikus, aki azzal is riogatott, hogy az ország semlegessége esetén a katonai kiadások is jelentősen megemelkednének. (Bár, mint tudjuk, a Trump-kormányzat a NATO-tagállamoktól elvárja a „védelmi” költségek jelentős növelését – egyes nyilatkozatok szerint az atlanti szövetség tagjainak a jövőben a GDP 5%-át kellene hadi kiadásokra fordítani.) Csakhogy Milan Majersky, a Kereszténydemokrata Mozgalom egyik vezetője szerint „a balti államok és Lengyelország már most is a nemzeti össztermékük 5%-át fordítják védelmi kiadásokra, mivel tisztában vannak a rájuk leselkedő veszéllyel, amit Oroszország jelent”. A kereszténydemokrata politikus szerint is a semlegesség a katonai költségek elviselhetetlen mértékű növekedését tenné szükségessé.

Peter Pellegrini szlovák államfő is válaszolt Fico felvetéseire. „Tiszteletben tartom a véleményét. Talán tényleg azt gondolja, hogy Szlovákiának semleges államnak kellene lennie. Megnyilatkozásából egy általános vita is kerekedhet, melynek nyomán akár aláírásgyűjtés is megkezdődhet a cél elérése érdekében. Azonban egy politikus soha nem teheti kockára az állam biztonságát. Egy ország semlegessége nem azt jelenti, hogy mindenkivel barátságban van a környezetében, és senki sem okozhat kárt neki. Ezzel szemben viszont semlegesség esetén saját magunknak kell gondoskodnunk a védelmünkről” – fejtegette Pellegrini, aki szerint a miniszterelnök semlegességre vonatkozó kijelentéseivel politikai vitát kíván gerjeszteni a kérdésről. „Felvetése provokatív természetű, a miniszterelnök kiválóan ért ahhoz, miképpen kell bedobni a köztudatba egy témát, amely körül azután hatalmas vita kerekedik, azonban az egész felhajtás semmiféle eredményre nem vezet. Jelenleg mindez szükségtelen és kockázatos is” – fejtette ki demokratikusnak aligha nevezhető véleményét a szlovák semlegességről Peter Pellegrini államfő. Mert ugye miféle gondolat az, hogy a nép döntse el, milyen irányba is haladjon állítólag saját államának hajója?

Gergely Bence