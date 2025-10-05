2025. október 5., vasárnap, Aurél, Attila, Etele napja van.
Friss hírek
18:30
"Sztojka vagyok amúgy Enyingről!” - kábelégető család bitorolja a keszthelyi
házat
17:49
Cigány miniszterelnököt
hazánknak...?
17:30
Georgiai kormányfő: nem maradhat aktív a "külföldi ügynökök hálózatával" működtetett politikai erő
16:45
421 éve tört ki a Bocskai-felkelés - tisztelhetjük-e jobboldaliként Bocskai Istvánt?
16:25
A donyecki Kuzminivka elfoglalását jelentette be az orosz védelmi minisztérium
15:43
Beigazolódik a halott internetről szóló elmélet?
14:56
Sok emberéletet követeltek az áradások és földcsuszamlások Nepálban és Indiában
14:23
Zelenszkij: több száz csapást intéztek Ukrajna ellen az orosz erők
13:33
Lavina sodorta el három horvát hegymászót Szlovéniában
13:01
Embert gázolt a metró a Rákóczi téri állomáson
12:42
Tiszaburai
vasárnap
11:53
Az államfő fogadta Andrej Babist
11:20
Szíriában megkezdődtek a parlamenti választások
10:41
Forgalomterelés várható az M1-es autópályán Törökbálint térségében
09:53
Rómában egy pápai bazilika előtt csaptak össze a tüntetők a rendőrökkel
09:25
Azért erre számítani lehetett: zsidó nagykövetet küld hazánkba a Trump-adminisztráció
08:38
5900-an érkeztek Ukrajnából szombaton
08:02
Tovább nőtt az indonéziai iskolabaleset halottainak száma
07:33
Az Attila Védvonal emlékezete egész Magyarországé
06:54
Londonban is palesztinpárti tüntetéseket tartottak szombaton
23:31
Annyira fideszesen tiltották be a pécsi köcsögvonulást is, hogy csak ellentüntetőt vitt el a
rendőrség
23:08
"Olyan ékszereket hozunk le ide kisteherautóval, hogy az egész cigány helyre fog
állni"
22:49
Netanjahu bízik a túszok gyors hazatérésében
22:31
Szijjártó grúz barátai sikerének is nagyon örül
22:18
A Mi Hazánk svájci típusú bértáblát vezetne
be
24 óra legolvasottabbjai
A
Mi Hazánk svájci típusú bértáblát vezetne
be
Szekérbalesetet
az ürömi szüreti felvonuláson - a hajtó ittasságára gyanakszik a rendőrség
Cigány
miniszterelnököt
hazánknak...?
Tizezrek
tüntettek a gázai népirtó háború miatt Barcelonában - a szervezők szerint 300 ezren is
voltak
Embert
gázolt a metró a Rákóczi téri állomáson
Az
Attila Védvonal emlékezete egész Magyarországé
Az
államfő fogadta Andrej Babist
Humor
::
2025. október 5. 17:49
::
Hozzászólások
Cigány miniszterelnököt hazánknak...?
Még viccnek is rossz lenne (mármint a cigány miniszterelnök).
Forrás: Szenszej Bá a Könyörtelen Facebook-oldal
Szólj hozzá!
