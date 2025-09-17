Programajánló :: 2025. szeptember 17. 18:38 ::

Az Olimpiai Ötpróba Program része lett az Attila Védvonal Emléktúra

A Mi Hazánk Honvédelmi Kabinetjével idén is biztosítunk egy állomáshelyet az Attila Védvonal Emlék- és Teljesítménytúrán most szombaton, mely a vörös megszállókkal szembeni honvédők előtti főhajtásunk, írja X-bejegyzésében Novák Előd, alább a folytatás.

Ellenőrzőpontunkon jelképesen egy vörös zászlós géppuskafészket kell a túrázóknak kiiktatniuk gyakorló kézigránátokkal, melyek stílszerűen 1942-es (Vécsey) kézigránátok (lesz szétszerelhető, szemléltető darab is). Rövid kiképzést biztosítunk a részvevőknek, akiknek két dobásuk lesz... A pártállami MSZMP jogutódjának zászlaja természetesen hadizsákmányként került birtokomba :-)

A HVIM által szervezett túra 44 km-es útja méltó erőpróba honvédő őseink nyomán, akik az 1944-es román árulást követően akadálytalanul betörő szovjet megszállókkal szemben építettek akár 10 méteres szélességet és mélységet elérő harckocsiárkokat.

Az Attila Védvonal Emléktúra az Olimpiai Ötpróba Program része lett a geogo.hu-s útvonalaim által, így olimpiai ötpróbás melegítőt és más garantált ajándékokat kap az, aki összegyűjti a pontokat, bővebben itt