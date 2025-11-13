Elcsatolt részek :: 2025. november 13. 15:21 ::

Airbus-üzemcsarnokot avatott fel Kolozs megyében a belga Sonaca

Az Airbus számára termelő üzemcsarnokot avatott fel Kolozs megyében a belga Sonaca - írja az economedia.ro a vállalat közleménye alapján.

Az új gyártórészleg a Tordától 12 kilométerre fekvő Várfalván van, ahol a Sonaca 2015 óta termel. A most felavatott üzemcsarnokot, amelyben 160 alkalmazott fog dolgozni, 40 millió eurós (15,419 milliárd forint) beruházással építették.

"Megkezdtük a munkaerő toborzását. A Sonacának 300 embere lesz itt" - jelentette ki Charles Roussel, a Sonaca Aerospace Transilvania vezérigazgatója.

Yves Delatte, a Sonaca vezérigazgatója elmondta, hogy az új termelési részleg az Airbus-szal kötött szerződés alapján főleg a francia-német repülőgép- és helikoptergyártó számára fog termelni.

A Sonaca aeronautikai vállalat ügyfelei közé tartozik az Airbus mellett többek között a Boeing, a Bombardier és a Lockheed Martin is. A cég romániai leányvállalata, a Sonaca Aerospace Transilvania 2024-ben 74,170 millió lej (5,622 milliárd forint) árbevétel mellett 4,113 millió lej (311,765 millió forint) adózás előtti eredményt ért el.

