Micsoda meglepetés: az ukrán vizsgálat szerint még csak sérülései sem voltak Sebestyén Józsefnek

Jurij Kovbasa, az ukrán ombudsman biztonsági és védelmi szektorért felelős képviselője levélben foglalta össze a Sebestyén József halála kapcsán történteket, az Ukrán Védelmi Minisztériumtól és a törvényszéki orvosszakértői intézettől kapott információkra hivatkozva – számolt be a Szabad Európa nyomán a Magyar Hang.

Az ügy előzménye, hogy Sebestyént behívták/bevitték katonának, de aztán felbukkant egy beregszászi kórházban, ahol hamarosan meghalt. A magyar kormány egyik választási témájává tette a szerencsétlenül járt ukrán/magyar kettős állampolgár ügyét: Orbán Viktor nemrég elfogadhatatlannak nevezte, hogy Ukrajna brutális eszközökkel lép fel saját állampolgárai, köztük a kárpátaljai magyarok ellen.

Kovbasa levele szerint Sebestyént, aki 1979-ben született, idén júniusban mozgósították, és az Ukrán Fegyveres Erők egyik katonai egységéhez küldték további szolgálatra. A leírás szerint június 18-án engedély nélkül elhagyta az alakulatot, majd június 24-én saját lábán jelentkezett a beregszászi kórház sürgősségi osztályán. Július 6-án a törvényszéki vizsgálat halálát betegség következményének tulajdonította, és megállapította, hogy sem katonai műveletből eredő, sem erőszakos cselekményre utaló sérülések nem voltak a testén.

Levelét Jurij Kovbasa azzal folytatta, hogy „a Védelmi Minisztérium szerint a vizsgálat eredményei cáfolják Josip Sebesten ukrán állampolgár jogainak bármilyen megsértését a mozgósítás és a katonai szolgálatra való behívás, illetve a hadseregi egységnél (AFU) teljesített tényleges katonai szolgálata során.” A törvényszéki orvosszakértői vizsgálat kapcsán azt írja, „a katona halálának oka betegség volt, erőszakra utaló testi sérülés jelei nem mutatkoztak.” Kovbasa közölte: a Védelmi Minisztérium vizsgálata nem állapított meg emberi jogi jogsértést sem a mozgósítás, sem a katonai szolgálat idején.

Nem csak Ukrajnában vizsgálódnak Sebestyén halála ügyében: augusztus 13-án emberölés bűntettének gyanújával indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda az ügyben. A Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője a nyomozással kapcsolatban elmondta, egy magánszemély által a rendőrségen tett feljelentés szerint ismeretlen ukrán toborzók Ukrajna területén, az ukrán hadseregbe történő toborzás és kiképzés során, tisztázatlan körülmények között bántalmaztak egy magyar nemzetiségű férfit, aki – feltehetően a bántalmazás következtében – 2025. július 6-án elhunyt.

A Szabad Európa arról is ír, hogy Dmitro Lubinecet, Ukrajna emberi jogi biztosát rengetegen keresték már meg a hadkiegészítő parancsnokságok túlkapásai miatt, és ő ezeket már többször kifogásolta is jelentéseiben.

