Magyar lett a legjobb asztaliteniszező "Romániában"

A magyar nemzetiségű Szőcs Bernadettet választotta 2025 legjobb romániai asztaliteniszezőjének a Román Asztalitenisz-szövetség (FRTM) - írja a Krónika.ro hírportál.

A Román Asztalitenisz-szövetség az idei teljesítmény és elkötelezettség alapján állította össze a legjobb tíz játékos ranglistáját. A marosvásárhelyi születésű Szőcs Bernadette 2025-ben világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett.

A rangsorban a második helyen Iulian Chiriţa végzett, aki a román felnőttválogatottal Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett. A harmadik helyet Elizabeta Samara foglalhatta el a női csapat Európa-bajnokságon elért ezüstérmének köszönhetően.

A FRTM honlapján közzétett közleményében hangsúlyozta: elismerését fejezi ki azoknak a sportolóknak és edzőknek, akiknek erőfeszítései, szakértelme és ambíciója a 2025-ös évet sikeressé tette a román asztalitenisz számára.

Szőcs Bernadette Cynthia romániai magyar asztaliteniszező 1995-ben született Marosvásárhelyen. 2017-ben és 2019-ben csapatversenyben, 2022-ben párosban Európa-bajnok lett, 2018-ban pedig megnyerte az Európa Top 16-ot.

(MTI)