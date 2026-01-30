Elcsatolt részek :: 2026. január 30. 18:20 ::

"Tusnádfürdő nem maradhat medve nélkül" - óriásszoborral pótolnák az élő nagyvadakat

Óriási medveszobrot állítanak az erdélyi Tusnádfürdőn, Szőke Gábor Miklós szobrászművész 3,5 méter magas alkotását jövő héten avatják fel - tájékoztatta az MTI-t pénteken Varga Attila, a szoborállítást kezdeményező tusnádfürdői Szent Kristóf Panzió tulajdonosa.

Az óriási medveszobor a Hargita megyei fürdővárosban található panzió udvarán kap majd helyet, a főúttól mintegy 200 méterre. Az óriásszobrot a kezdeményezők egyfajta turistaattrakciónak szánják.

Varga Attila elmondta, hogy a szoborállítás Csepel polgármesterének, Borbély Lénárdnak a támogatásával valósul meg, a 12 millió forintos szoborállítási költségek felét a magyarországi testvértelepülés elöljárója, másik felét a tusnádfürdői vállalkozás biztosította.

Felidézte, hogy Tusnádfürdő pár évvel ezelőtt még a fürdővárosba rendszeresen bejáró medvék miatt volt benne a hírekben, de az elmúlt években a városvezetésnek szakemberek bevonásával, tudatos munkával sikerült elérni, hogy a nagyvadak már nincsenek jelen a településen.

Emlékeztetett arra, hogy a fürdővárosnak a címerében is benne van a medve, hiszen a hegyvidéki településen mindig volt medve, a nagyvad a kommunizmus idején, a 70-80-as években is egyfajta turistaattrakciónak számított. "Tusnádfürdő nem maradhat medve nélkül" - fogalmazott Varga Attila, aki szerint az óriásszobor ilyen értelemben egyfajta "hiánypótló dolog" a településen.

Elmondta, hogy Borbély Lénárd csepeli polgármester, valamint Szőke Gábor Miklós szobrászművész és felesége, Hauer Berta rendszeres vendégei a panziónak, így született meg az óriási medveszobor ötlete. Megvalósulásával Tusnádfürdő és Csepel testvérkapcsolatának nemcsak politikai, hanem turisztikai és kulturális hozadéka, kézzelfogható eredménye is lesz - mondta a kezdeményező.

Hozzátette: ötletként az is felmerült, hogy a szobrot majd a Tusványos idejére a szabadegyetem és diáktábor helyszínére, a tusnádfürdői kempingbe szállítsák, de "ez még a jövő zenéje".

Az álló, mellső végtagjait kitáró medvét ábrázoló szobor 3,5 méter magas és több mint 2 méter széles. Időtálló corten acéllemezekből készült, amely ellenáll az időjárás viszontagságainak, belső szerkezete rozsdamentes acélból van kialakítva.

Varga Attila szerint a corten acélon, amikor megrozsdásodik, olyan nagyon tömött rozsda alakul ki, amely meggátolja a további rozsdásodást. "Jelen esetben pont azt a vörösesbarna színt adja meg, ami a medvének az igazi színe" - mondta.

A szobornak belső világítása is lesz, amelyet egy 40 méteres LED-csík biztosít, így éjszaka is látványos lesz, amint a lemezek közötti réseken áttör a fény. A szobor talapzata is elkészült, az avatóünnepséget szerdán, február 4-én tartják.

Az óriásmedvét készítő Szőke Gábor Miklós budapesti szobrászművész a magyar kortárs szobrászati szcéna kiemelkedő alkotója. Művei közterületeken és magángyűjteményekben is megtalálhatók, Magyarországon és külföldön egyaránt. Óriási állatszobrai közül a legtöbb Budapesten és Kazincbarcikán található, legismertebb munkái a budapesti Fradi-sas és az Atlantában felállított Sólyom.