Elcsatolt részek

Már előre barátságtalanul kezelik a székely szabadság napján Marosvásárhelyen rendezendő vonulást

Átlátható, következetes és diszkriminációmentes eljárást kér a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a román hatóságoktól március 10-i marosvásárhelyi felvonulásával kapcsolatban, amelyet a székely szabadság napja alkalmából tartanak meg. Izsák Balázs SZNT-elnök szerint a szervezőknek mérlegelniük kell, hogy az utóbbi években átélt sorozatos akadályoztatás joganyagát nemzetközi fórum elé vigyék.

Az SZNT az MTI-nek küldött szerdai közleményében arról tájékoztat, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal értesítette: idén is törvényesen megtarthatja március 10-én a hagyományos felvonulását a székely szabadság napja alkalmából. Erre a székely vértanúk emlékművénél megtartandó megemlékezés után kerül sor, és a végén a szervezők átadják a tüntetés kiáltványát a román kormány, azaz a Maros megyei prefektusi hivatal képviselőinek.

Az Izsák Balázs SZNT-elnök által aláírt közlemény arról is tájékoztat, hogy ő kedden vette kézhez a polgármesteri hivatal levelét, amely "indokolatlan késedelemmel érkezett". Továbbá olyan "kétértelmű megfogalmazásokat" is tartalmaz, "amelyek nem szavatolják egy jogállamban elvárható, kiszámítható eljárást" - írták.

Közölték, hogy a szervezőket újfent nem hívták meg a láttamozó bizottság február 23-án megtartott gyűlésére, ami kivételes eljárási mulasztás a marosvásárhelyi nyilvános rendezvények sorában. "A törvény nem ad lehetőséget a kettős mércére. A törvény mindenkire egyformán vonatkozik, és a polgármesteri hivatalnak kötelessége egységes eljárást alkalmazni" - húzták alá a közleményben.

Mint rámutattak, az SZNT több mint tíz éve békésen, fegyelmezetten és méltósággal szervezi meg marosvásárhelyi rendezvényét. "Ennek ellenére nincs még egy olyan, rendszeresen megtartott nyilvános megmozdulás Romániában vagy Európában, amelyet évről évre hatósági eljárások, bírságok, perek, jogorvoslati viták, adminisztratív akadályok és kétértelmű hatósági megfogalmazások kísérnek" - írták.

Felidézték, hogy számos kérdést bíróság előtt tisztáztak, a bíróság több ügyben jogerős döntéssel marasztalta el a rendezvény kapcsán eljáró hatóságokat, ezek mégis évről évre előállnak a korábbi kifogásokkal, mintha nem történt volna meg a jogi tisztázás. Kétértelmű megfogalmazásokkal és olyan követelésekkel is szembe kerülnek, amelyeket a törvény nem ír elő - tették hozzá.

"Ez a gyakorlat nem szolgálja a jogbiztonságot. Ezért a szervezőknek mérlegelniük kell, hogy a hosszú évek alatt felgyűlt joganyagot nemzetközi fórum elé terjesszék. Vizsgálnunk kell annak lehetőségét, hogy az ügyet az Emberi Jogok Európai Bírósága, illetve valamelyik európai uniós fórum elé vigyük" - írták.

Az SZNT hangsúlyozta: nem külső beavatkozást keres, hanem jogállami kontrollt. "Nem konfliktust akarunk, hanem átlátható, következetes és diszkriminációmentes eljárást. A célunk világos: meg kell szüntetnünk és meg fogjuk szüntetni azt a gyakorlatot, amely egyetlen közösségi rendezvényt évről évről kivételesen hátrányos bánásmódban részesít" - fogalmaztak a közleményben.

Ebben arra kértek "minden jóérzésű embert", hogy a rendezvényen való jelenlétével erősítse a szervezet szándékát.

A megemlékezést, majd az ezt követő felvonulást március 10-én, helyi idő szerint 16 órától tartják meg Marosvásárhelyen, a székely vértanúk emlékművénél.

(MTI)